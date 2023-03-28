Режиссёр из Бурятии призвал дать «Героя России» погибшему на СВО Артёму Дамбаеву

Известный бурятский режиссёр Солбон Лыгденов, который рисует для выставок в Москве портреты Героев России, призвал посмертно присвоить такое звание Артёму Дамбаеву – уроженцу Забайкалья, служившему в Бурятии. Артём был сержантом, заместителем командира боевой машины.
- Паренёк – безусловно герой! Артём достоин Звезды Героя России! Кто считает так же, поддержите лайком и перепостом, – написал Лыгденов на своей странице во «ВКонтакте».
Пост с портретом бойца за пять дней собрал более 2700 отметок «мне нравится», свыше 120 репостов и 22 тысячи просмотров.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее родные погибшего участника СВО подготовили обращение к главе республики. Алексея Цыденова просят ходатайствовать о присвоении Дамбаеву звания Героя перед президентом России Владимиром Путиным и руководством Минобороны РФ. Артём сражался бок о бок с Балданом Цыдыповым, который уже награждён золотой звездой Героя.
Дамбаев погиб 30 марта 2022 года, оставшись в горящей машине и ведя бой до последнего. Ему было всего 25 лет. Ровно год назад, когда общественность требовала присвоения звания Цыдыпову, мама и другие родственники Артёма были заняты поисками его тела и ни о каком ходатайстве речи тогда не шло. Близкие военнослужащего выразили надежду, что теперь глава Бурятии их услышит.