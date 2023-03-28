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Режиссёр из Бурятии призвал дать «Героя России» погибшему на СВО Артёму Дамбаеву

Режиссёр из Бурятии призвал дать «Героя России» погибшему на СВО Артёму Дамбаеву
Общество,  Фото:Солбон Лыгденов
Солбон Лыгденов заявил, что Артём Дамбаев достоин этого звания

Известный бурятский режиссёр Солбон Лыгденов, который рисует для выставок в Москве портреты Героев России, призвал посмертно присвоить такое звание Артёму Дамбаеву – уроженцу Забайкалья, служившему в Бурятии. Артём был сержантом, заместителем командира боевой машины.

- Паренёк – безусловно герой! Артём достоин Звезды Героя России! Кто считает так же, поддержите лайком и перепостом, – написал Лыгденов на своей странице во «ВКонтакте».

Пост с портретом бойца за пять дней собрал более 2700 отметок «мне нравится», свыше 120 репостов и 22 тысячи просмотров.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее родные погибшего участника СВО подготовили обращение к главе республики. Алексея Цыденова просят ходатайствовать о присвоении Дамбаеву звания Героя перед президентом России Владимиром Путиным и руководством Минобороны РФ. Артём сражался бок о бок с Балданом Цыдыповым, который уже награждён золотой звездой Героя. 

- Выполняя свой долг, они вместе смогли спасти 150 своих сослуживцев, прикрывая безопасный отход колонны. Люди, имеющие военные познания, понимают, что вести бой на боевой машине пехоты возможно лишь при слаженной работе экипажа. Артём добровольно остался с Балданом, понимая, что выжить в обездвиженной БМП было практически невозможно – о чём неоднократно заявлял сам Балдан в своих интервью, – гласит обращение.

Дамбаев погиб 30 марта 2022 года, оставшись в горящей машине и ведя бой до последнего. Ему было всего 25 лет. Ровно год назад, когда общественность требовала присвоения звания Цыдыпову, мама и другие родственники Артёма были заняты поисками его тела и ни о каком ходатайстве речи тогда не шло. Близкие военнослужащего выразили надежду, что теперь глава Бурятии их услышит.
  

звание Герой России военнослужащие

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