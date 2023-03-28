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Образовательные организации Бурятии посоревновались в озеленении

Образовательные организации Бурятии посоревновались в озеленении
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
В республике завершился конкурс «Зелёная зона»

24 марта в Улан-Удэ прошёл республиканский конкурс проектов озеленения территории образовательных организаций «Зелёная зона».

- Главные цели конкурса - найти новые решения благоустройства и озеленения территории организации, развитие художественного творчества студентов, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

На открытый конкурс для защиты было представлено 11 проектов: «Новая среда», «Зимний сад в японском стиле», «Цветущий фасад», «Поколение ЭКО», «Экологическая тропа», «Зона отдыха», «Проект дендрария». Оценка работ проводилась компетентными членами экспертной комиссии.

Команды с большим энтузиазмом подошли к поставленной задаче, изучили экологические условия, грамотно подобрали ассортимент растений, продолжительность периода декоративности и самое главное доступность материалов для реализации проекта. Особое внимание уделили экологии и расчётной стоимости внедрения своих проектов.

Участники презентовали оригинальные проектные идеи, эскизы, рисунки, электронные макеты, чертежи дизайна преображения территорий своих учебных заведений с помощью клумб, цветников, деревьев, газонов. Проектные работы сопровождались описанием применяемых материалов, используемых растений, идеи или философии проекта, соответствия названию конкурса.

Места между командами распределились следующим образом:
Первое место – Джидинский многопрофильный техникум, руководитель проекта Валерий Цыденов;
Второе место - Бурятский колледж технологий и лесопользования, руководитель проекта Лариса Рупышева;
Третье место - Бурятский колледж технологий и лесопользования, руководитель проекта Екатерина Воронина.

Бурятия образование конкурс ссузы студенты озеленение

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