Организации в этом году исполняется 85 лет
24 марта в Улан-Удэ, на сцене оперного театра прошло торжественное награждение коллектива Бурятской филармонии и концерт Красноярского академического симфонического оркестра. События открыли серию юбилейных концертов филармонии — организации в этом году исполняется 85 лет.
Перед концертом сотрудников организации удостоили высоких наград. Почётную грамоту министерства культуры Республики Бурятия за вклад в развитие культуры и искусства Республики Бурятия получили Дарима Намсараева, начальник по правовой и кадровой работе, и Юлия Шевлякова, кассир билетной кассы.
Благодарственным письмом главы Республики Бурятия за высокий профессионализм и добросовестный труд, а также в связи с 85-летием со дня образования АУК РБ «Бурятская государственная филармония» награждены: Мунко Бабуцынгуев — заведующий художественно-постановочной частью, Баярма Цыбикова — начальник отдела по организации концертной деятельности, Эржена Инкижинова — начальник отдела маркетинга и продвижения концертной деятельности, Роза Намсараева — экономист.
Заслуженной медали «За заслуги перед Республикой Бурятией» удостоены Наталья Ринчинова — лектор-музыковед, Дулмацырен Пурбуева — администратор, Римма Цыремпилова — администратор.
Юбилейные мероприятия Бурятской филармонии продолжатся 9 и 10 апреля. Для зрителей выступит филармонический камерный оркестр Новосибирска: 9 апреля — с саксофонистом Константином Сафьяновым (6+), 10 апреля — с группой «Сезон Dождей» (6+). Об этом сообщает пресс-служба филармонии.
Возрастное ограничение: 6+.
Бурятскую филармонию поздравили с юбилеем
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Баскетболистки республики заняли второе место
«Золотой маски» удостоилась артистка Наталия Королёва
В Улан-Удэ отметили Международный день театра
Также здесь закрыты участки, отведённые для лова рыбы
В столице Бурятии расширили пересадочный тариф
Список участников «Голоса кочевников» пополняется
В посёлке Аршан пройдёт чемпионат России по скайраннингу
В конкурсе приняли участие 12 педагогов
Видео появилось в соцсетях
В последние дни марта ожидается тёплая погода
Первое место занял Бурятский государственный университет
О вредящих здоровью зависимостях рассказали в центре общественного здоровья и медицинской профилактики РБ
Раджана Цыренова рассказала о работе клоуном
Там появились электроэнцефалограф и аппарат для наркоза
Военнослужащим предоставили ещё одну льготу