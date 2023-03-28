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Бурятскую филармонию поздравили с юбилеем

Бурятскую филармонию поздравили с юбилеем
Общество,  Фото:пресс-служба Бурятской филармонии
Организации в этом году исполняется 85 лет

24 марта в Улан-Удэ, на сцене оперного театра прошло торжественное награждение коллектива Бурятской филармонии и концерт Красноярского академического симфонического оркестра. События открыли серию юбилейных концертов филармонии — организации в этом году исполняется 85 лет.

Перед концертом сотрудников организации удостоили высоких наград. Почётную грамоту министерства культуры Республики Бурятия за вклад в развитие культуры и искусства Республики Бурятия получили Дарима Намсараева, начальник по правовой и кадровой работе, и Юлия Шевлякова, кассир билетной кассы.

Благодарственным письмом главы Республики Бурятия за высокий профессионализм и добросовестный труд, а также в связи с 85-летием со дня образования АУК РБ «Бурятская государственная филармония» награждены: Мунко Бабуцынгуев — заведующий художественно-постановочной частью, Баярма Цыбикова — начальник отдела по организации концертной деятельности, Эржена Инкижинова — начальник отдела маркетинга и продвижения концертной деятельности, Роза Намсараева — экономист.

Заслуженной медали «За заслуги перед Республикой Бурятией» удостоены Наталья Ринчинова — лектор-музыковед, Дулмацырен Пурбуева — администратор, Римма Цыремпилова — администратор.

Юбилейные мероприятия Бурятской филармонии продолжатся 9 и 10 апреля. Для зрителей выступит филармонический камерный оркестр Новосибирска: 9 апреля — с саксофонистом Константином Сафьяновым (6+), 10 апреля — с группой «Сезон Dождей» (6+). Об этом сообщает пресс-служба филармонии.

Возрастное ограничение: 6+.
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