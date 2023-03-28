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В Тарбагатайской больнице в Бурятии появилась новый главврач

В Тарбагатайской больнице в Бурятии появилась новый главврач
Общество,  Фото:страница Е. Лудуповой во «ВКонтакте».
Медучреждение возглавила педиатр с 14-летним стажем

В Тарбагатайской центральной районной больнице (ЦРБ) – новый главный врач. На эту должность назначили Ольгу Тугаринову, которая числилась в кадровом резерве Минздрава Бурятии, сообщила накануне в соцсетях руководитель ведомства Евгения Лудупова.

- Стаж работы Ольги Анатольевны – 14 лет. Она окончила Иркутский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия», – написала Евгения Лудупова на своей странице во «ВКонтакте».


По её словам, опыт управления новоиспечённого главврача в сфере здравоохранения обширен – Ольга Тугаринова заведовала филиалом Селенгинской районной больницы Кабанской ЦРБ и возглавляла приёмно-диагностическое отделение ДРКБ Улан-Удэ. А ещё она является главным внештатным педиатром республиканского Минздрава.

- Поздравляю Ольгу Анатольевну с новым витком в карьере и желаю побольше сил, энергии, новых идей на столь ответственном посту. Министерство, в свою очередь, будет поддерживать начинания главного врача Тарбагатайской ЦРБ и оказывать необходимую помощь, – напутствовала Тугаринову Лудупова. 
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