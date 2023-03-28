За звание лучшего боролись 28 педагогов
В Улан-Удэ определили лучшего воспитателя 2023 года. Гран-при конкурса завоевала Балма Паламдоржиева, воспитатель детского сада №104 «Зорька».
Торжественная церемония закрытия городского конкурса «Воспитатель года-2023» прошла 27 марта. За это звание боролись 28 педагогов, сообщили в мэрии.
Диплом 3 степени получила Дарья Тюрюханова, воспитатель детского сада № 71 «Огонёк».
Диплом 2 степени выиграли сразу два участника, набравших одинаковое количество баллов - Ольга Кузнецова, воспитатель детского сада № 233 ОАО «РЖД» и Ольга Кириллова, музыкальный руководитель детского сада №3 «Колобок».
Диплом 1 степени получила Вера Королькова, воспитатель детского сада №51 г. Улан-Удэ.
В Улан-Удэ выбрали лучшего воспитателя года
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За звание лучшего боролись 28 педагогов
Жители республики получат их только 18 апреля
У них не получается записаться к врачам и пройти медосмотр
Сейчас волонтёры ждут результаты анализов животного
Ученики лицея исследовали жизненный путь шоколадного яйца
В нём примут участие спортсмены городов Сибири и Дальнего Востока
Горожанам предлагают поделиться своей историей с авторами проекта
Туда переселят жителей из аварийного жилья
Она начнёт курсировать с 15 апреля
Более 800 млн рублей выделено на охрану лесов от пожаров
По задумке скульпторов, он объединит в себе два поколения солдат
С 28 марта начнётся акция в поддержку детского телефона доверия
«Ульгэр» представил тувинским зрителям спектакль «Поющая стрела»
Этот документ станет нормативной правовой основой для развития института наставничества
Приём заявок ведётся до 27 апреля