В Улан-Удэ для детей провели экоурок

Ученики лицея исследовали жизненный путь шоколадного яйца
В Бурприроднадзоре прошла увлекательная экологическая игра «Экослед товара» с учениками музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева.
В игре ребята исследовали жизненный путь шоколадного яйца. Используя набор карточек, участники проходили все этапы жизни вкусного лакомства, начиная с добычи природных ресурсов для изготовления продукта, этикетки и заканчивая их утилизацией.
- На примере этой игры дети изучали все этапы производства и потребления и пришли к пониманию, какое множество ресурсов Земли тратиться для производства товаров, - пояснили в пресс-службе.
Ребятам вручили сертификаты участников экоигры, а также провели экскурсию по Бурприроднадзору.
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