28 марта

27 марта

Популярное

В Улан-Удэ для детей провели экоурок

В Улан-Удэ для детей провели экоурок
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Ученики лицея исследовали жизненный путь шоколадного яйца

В Бурприроднадзоре прошла увлекательная экологическая игра «Экослед товара» с учениками музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева.

В игре ребята исследовали жизненный путь шоколадного яйца. Используя набор карточек, участники проходили все этапы жизни вкусного лакомства, начиная с добычи природных ресурсов для изготовления продукта, этикетки и заканчивая их утилизацией.



- На примере этой игры дети изучали все этапы производства и потребления и пришли к пониманию, какое множество ресурсов Земли тратиться для производства товаров, - пояснили в пресс-службе.

Ребятам вручили сертификаты участников экоигры, а также провели экскурсию по Бурприроднадзору.
дети экология

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ выбрали лучшего воспитателя года
В Улан-Удэ выбрали лучшего воспитателя года
Общество, 28.03.2023
За звание лучшего боролись 28 педагогов
Жители Бурятии жалуются в соцсетях на здравоохранение
Жители Бурятии жалуются в соцсетях на здравоохранение
Общество, 28.03.2023
У них не получается записаться к врачам и пройти медосмотр
Кошке с неизвестным диагнозом, которую спасают в Бурятии, готовы помочь в Москве
Кошке с неизвестным диагнозом, которую спасают в Бурятии, готовы помочь в Москве
Общество, 28.03.2023
Сейчас волонтёры ждут результаты анализов животного
В Улан-Удэ для детей провели экоурок
В Улан-Удэ для детей провели экоурок
Общество, 28.03.2023
Ученики лицея исследовали жизненный путь шоколадного яйца
Байкальск примет турнир по горнолыжному спорту
Байкальск примет турнир по горнолыжному спорту
Общество, 28.03.2023
В нём примут участие спортсмены городов Сибири и Дальнего Востока
В Улан-Удэ создали «Карту первых свиданий»
В Улан-Удэ создали «Карту первых свиданий»
Общество, 28.03.2023
Горожанам предлагают поделиться своей историей с авторами проекта
В Северобайкальске построят новые многоквартирные дома
В Северобайкальске построят новые многоквартирные дома
Общество, 28.03.2023
Туда переселят жителей из аварийного жилья
В Бурятии сократят зону контроля лесных пожаров
В Бурятии сократят зону контроля лесных пожаров
Общество, 28.03.2023
Более 800 млн рублей выделено на охрану лесов от пожаров
В Забайкалье показали памятник «Защитникам Отечества»
В Забайкалье показали памятник «Защитникам Отечества»
Общество, 28.03.2023
По задумке скульпторов, он объединит в себе два поколения солдат
Жителям Бурятии напомнили о всероссийском детском телефоне доверия
Жителям Бурятии напомнили о всероссийском детском телефоне доверия
Общество, 28.03.2023
С 28 марта начнётся акция в поддержку детского телефона доверия
Бурятский театр кукол «Ульгэр» посетил с гастролями Тыву
Бурятский театр кукол «Ульгэр» посетил с гастролями Тыву
Общество, 28.03.2023
«Ульгэр» представил тувинским зрителям спектакль «Поющая стрела»
В России разрабатывается закон о наставничестве
В России разрабатывается закон о наставничестве
Общество, 28.03.2023
Этот документ станет нормативной правовой основой для развития института наставничества

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^