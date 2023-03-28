В Улан-Удэ для детей провели экоурок

- На примере этой игры дети изучали все этапы производства и потребления и пришли к пониманию, какое множество ресурсов Земли тратиться для производства товаров, - пояснили в пресс-службе.



Ребятам вручили сертификаты участников экоигры, а также провели экскурсию по Бурприроднадзору.



В Бурприроднадзоре прошла увлекательная экологическая игра «Экослед товара» с учениками музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева.В игре ребята исследовали жизненный путь шоколадного яйца. Используя набор карточек, участники проходили все этапы жизни вкусного лакомства, начиная с добычи природных ресурсов для изготовления продукта, этикетки и заканчивая их утилизацией.