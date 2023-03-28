Жители Бурятии жалуются в соцсетях на здравоохранение



В центре управления регионом (ЦУР) рассказали, на что жаловались жители республики на минувшей неделе. Всего за семь дней – с 20 по 26 марта включительно – там обработали 606 обращений.



Больше всего наших земляков волновали вопросы здравоохранения, соцобслуживание и социальная защита, состояние дорог, частичная мобилизация и образование.



- На прошлой неделе вновь поступали жалобы на нехватку врачей, трудности с записью на приём к специалистам и сложности с прохождением медосмотра, – пояснила специалист ЦУР Елена Трофимова.



Кроме того, люди интересовались точным графиком работы аптек, поликлиник и больниц.

