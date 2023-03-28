Жители Бурятии жалуются в соцсетях на здравоохранение

У них не получается записаться к врачам и пройти медосмотр
В центре управления регионом (ЦУР) рассказали, на что жаловались жители республики на минувшей неделе. Всего за семь дней – с 20 по 26 марта включительно – там обработали 606 обращений.
Больше всего наших земляков волновали вопросы здравоохранения, соцобслуживание и социальная защита, состояние дорог, частичная мобилизация и образование.
- На прошлой неделе вновь поступали жалобы на нехватку врачей, трудности с записью на приём к специалистам и сложности с прохождением медосмотра, – пояснила специалист ЦУР Елена Трофимова.
Кроме того, люди интересовались точным графиком работы аптек, поликлиник и больниц.
За звание лучшего боролись 28 педагогов
Жители республики получат их только 18 апреля
У них не получается записаться к врачам и пройти медосмотр
Сейчас волонтёры ждут результаты анализов животного
Ученики лицея исследовали жизненный путь шоколадного яйца
В нём примут участие спортсмены городов Сибири и Дальнего Востока
Горожанам предлагают поделиться своей историей с авторами проекта
Туда переселят жителей из аварийного жилья
Она начнёт курсировать с 15 апреля
Более 800 млн рублей выделено на охрану лесов от пожаров
По задумке скульпторов, он объединит в себе два поколения солдат
С 28 марта начнётся акция в поддержку детского телефона доверия
«Ульгэр» представил тувинским зрителям спектакль «Поющая стрела»
Этот документ станет нормативной правовой основой для развития института наставничества
Приём заявок ведётся до 27 апреля