Туда переселят жителей из аварийного жилья
В городе Северобайкальск начинается строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья, сообщил в своем Telegram-канале зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
- Здесь будут возведены две девятиэтажки, причём построить их нам нужно в короткие сроки, до конца года. Сейчас подрядчик проводит подготовительные работы, до 4 апреля на объект уже зайдут рабочие. В конце этого года-начале следующего 583 жителя получат ключи от своих квартир, - пояснил Луковников.
По его словам, на этом программа по переселению граждан, признанных аварийными до 2017 года, в Северобайкальске завершится.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2023 году в программе по переселению из аварийного жилья будут участвовать семь муниципальных образований. Это города Улан-Удэ, Гусиноозёрск, Северобайкальск, а также Кабанский, Прибайкальский, Северо-Байкальский и Кижингинский районы. На переселение граждан из аварийного жилья республике выделено более 800 миллионов рублей из средств Фонда развития территорий.
В Северобайкальске построят новые многоквартирные дома
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