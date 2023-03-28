28 марта

27 марта

Популярное

В Северобайкальске построят новые многоквартирные дома

В Северобайкальске построят новые многоквартирные дома
Общество,  Фото:телеграм-канал Евгения Луковникова
Туда переселят жителей из аварийного жилья

В городе Северобайкальск начинается строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья, сообщил в своем Telegram-канале зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

- Здесь будут возведены две девятиэтажки, причём построить их нам нужно в короткие сроки, до конца года. Сейчас подрядчик проводит подготовительные работы, до 4 апреля на объект уже зайдут рабочие. В конце этого года-начале следующего 583 жителя получат ключи от своих квартир, - пояснил Луковников.

По его словам, на этом программа по переселению граждан, признанных аварийными до 2017 года, в Северобайкальске завершится.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2023 году в программе по переселению из аварийного жилья будут участвовать семь муниципальных образований. Это города Улан-Удэ, Гусиноозёрск, Северобайкальск, а также Кабанский, Прибайкальский, Северо-Байкальский и Кижингинский районы. На переселение граждан из аварийного жилья республике выделено более 800 миллионов рублей из средств Фонда развития территорий.

аварийное жилье

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Байкальск примет турнир по горнолыжному спорту
Байкальск примет турнир по горнолыжному спорту
Общество, 28.03.2023
В нём примут участие спортсмены городов Сибири и Дальнего Востока
В Улан-Удэ создали «Карту первых свиданий»
В Улан-Удэ создали «Карту первых свиданий»
Общество, 28.03.2023
Горожанам предлагают поделиться своей историей с авторами проекта
В Северобайкальске построят новые многоквартирные дома
В Северобайкальске построят новые многоквартирные дома
Общество, 28.03.2023
Туда переселят жителей из аварийного жилья
В Бурятии сократят зону контроля лесных пожаров
В Бурятии сократят зону контроля лесных пожаров
Общество, 28.03.2023
Более 800 млн рублей выделено на охрану лесов от пожаров
В Забайкалье показали памятник «Защитникам Отечества»
В Забайкалье показали памятник «Защитникам Отечества»
Общество, 28.03.2023
По задумке скульпторов, он объединит в себе два поколения солдат
Жителям Бурятии напомнили о всероссийском детском телефоне доверия
Жителям Бурятии напомнили о всероссийском детском телефоне доверия
Общество, 28.03.2023
С 28 марта начнётся акция в поддержку детского телефона доверия
Бурятский театр кукол «Ульгэр» посетил с гастролями Тыву
Бурятский театр кукол «Ульгэр» посетил с гастролями Тыву
Общество, 28.03.2023
«Ульгэр» представил тувинским зрителям спектакль «Поющая стрела»
В России разрабатывается закон о наставничестве
В России разрабатывается закон о наставничестве
Общество, 28.03.2023
Этот документ станет нормативной правовой основой для развития института наставничества
Последний месяц зимы в Бурятии оказался необычайно тёплым
Последний месяц зимы в Бурятии оказался необычайно тёплым
Общество, 28.03.2023
А к концу февраля в республике началась оттепель
В аэропорту на севере Бурятии хотят принимать рейсы из Москвы
В аэропорту на севере Бурятии хотят принимать рейсы из Москвы
Общество, 28.03.2023
Там построят современный терминал и обновят «взлётку»
В Улан-Удэ состоится турнир по бурятской борьбе
В Улан-Удэ состоится турнир по бурятской борьбе
Общество, 27.03.2023
Его проведут в честь Хамбо-лам Гоман дацана
В Бурятии стартовал межвузовский турнир по мини-футболу
В Бурятии стартовал межвузовский турнир по мини-футболу
Общество, 27.03.2023
В соревнованиях принимает участие 5 команд

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^