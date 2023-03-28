В Бурятии запустят дополнительную электричку до Таловки

Она начнёт курсировать с 15 апреля



С 15 апреля, с началом летних пассажирских перевозок, в Бурятии начнет курсировать дополнительный пригородный электропоезд №6611/6622 Улан-Удэ-Таловка/Таловка-Улан-Удэ. Электричка будет курсировать по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам, сообщил минтранс Бурятии.



Таловка – это посёлок при железнодорожной станции в Прибайкальском районе Бурятии, административный центр сельского поселения «Таловское». Расстояние до Улан-Удэ от Таловки - 44 километра



Расписание дополнительного электропоезда:



№ 6611 Улан-Удэ – Таловка, отправление:



Улан-Удэ 8:34, Стеклозавод 8:40-8:41, Дивизионная 8:47-8:48, Сотниково 8:51-8:52, Зенит 8:55-8:56, Солнечная 8:58-8:59, Учитель 9:02-9:03, Сосновый Бор 9:07-9:08, Мостовой 9:13-9:14, Петуховка 9:16-9:17, Колос 9:20-9:21, 5613 км 9:22-9:23, Мандрик 9:25-9:26, Татаурово 9:35-9:36, Ильинка 9:42-9:43, Лесовозный 9:48-9:49, Троицкое 9:52-9:53, Таловка прибытие 9:57



№ 6622 Таловка – Улан-Удэ, отправление:



Таловка 15:25, Троицкое 15:27-15:28, Лесовозный 15:33-15:34, Ильинка 15:37-15:38, Татаурово 15:46-15:47, Мандрик 15:51-15:52, 5613 км 15:55-15:56, Колос 15:57-15:58, Петуховка 16:00-16:01, Мостовой 16:07-16:08, Сосновый Бор 16:11-16:12, Учитель 16:15-16:16, Солнечная 16:18-16:19, Зенит 16:21-16:22, Сотниково 16:24-16:25, Дивизионная 16:32-16:33, Стеклозавод 16:36-16:37, Улан-Удэ прибытие 16:45.



