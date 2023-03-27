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Толпа подростков собралась на главной площади Улан-Удэ ради звезды TikTok

Толпа подростков собралась на главной площади Улан-Удэ ради звезды TikTok
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Восторженные школьники долго не хотели отпускать популярного блогера Азамата Айталиева

В понедельник на площади Советов в Улан-Удэ собралась огромная толпа подростков. Очевидцы сообщают, что пришли более 200 школьников. Стихийное собрание привлекло немало внимания горожан, однако, как выяснилось, цель у подростков была абсолютно мирная. Они приехали на встречу с известным блогером Азаматом Айталиевым, ролики с танцами которого мгновенно становятся вирусными.


Звезда TikTok прилетел в столицу Бурятии вчера, 26 марта. В соцсетях он анонсировал, что 27 марта в 16:00 устроит фан-встречу на площади Советов, и пригласил всех желающих. Их оказалось немало: более сотни человек пришли к назначенному часу, а позже подростки всё подходили и подходили.

Азамат Айталиев никому не отказывал в селфи, передавал приветы на камеру, а также записал несколько видео для своего Telegram-канал.

Восторженные юные улан-удэнцы долго не отпускали звезду, чьё имя и лицо уже превратилось в мем. Они окружили его плотной толпой.

«Жизнь моя - кайф!»,
«Азамат сделал со мной фото, очень круто!
«Спасибо вам большое, Азамат!»
«Подарите свою барсетку, пожалуйста!» - кричали фанаты.




Как выяснилось, Азамат приехал в столицу Бурятии, чтобы провести детский фестиваль. Звёздный гость уже посетил популярные места Улан-Удэ и попробовал традиционные бурятские блюда.

- У меня здесь был фестиваль. Республика Бурятия очень понравилась, фанатов много. Еда тут очень вкусная, я пробовал бурятские салаты, уху и, конечно же, буузы. Приехал я вчера, но завтра уже улетаю, - прокомментировал «Байкал-Daily» Азамат Айталиев.




Азамат Айталиев устраивает подобные встречи ещё с конца января по всей России. Судя по соцсетям, он побывал в Ижевске, Ульяновске, Тольятти и Угличе. Везде он собирает толпы фанатов.




Справка:

Азамат Айталиев родился в 1989 году в Астрахани, сейчас живёт в Москве. По профессии хореограф. В 2021 году получил широкую известность в интернете, благодаря роликам на платформе Tiktok. Там Айталиев выкладывал танцевальные ролики под авторскую песню, которые начали внезапно набирать миллионы просмотров. Среди них, например, танцы на Красной площади. Вероятно, юные пользователи полюбили взрослого блогера за его искренность и веселье.

Очень быстро к нему пришла настоящая мемная слава, а фраза «Вау, кто же это? Да это же Азамат Айталиев» завирусилась. Обязательной частью его роликов теперь являются комментарии, вроде «Какой же он прекрасный», «Он легенда», «Тебе сложно подержать сумку, а Азамат каждый день удерживает Землю».
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