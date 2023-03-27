Пока функции ЗАГСов возьмут на себя три МФЦ
В Бурятии разработан законопроект о том, чтобы разрешить многофункциональным центрам выдавать свидетельства о рождении и смерти. Пилотный проект планируется запустить в сентябре 2023 года в трёх филиалах МФЦ в Улан-Удэ.
- Проект закона разработан в целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Бурятии в рамках реализации концепции перехода к круглосуточному предоставлению семь дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан. Организация выдачи в МФЦ свидетельств о рождении и смерти в момент обращения гражданина позволит сократить временные затраты граждан на оформление документов, - сообщили в правительстве Бурятии.
В случае успешной реализации пилотного проекта перечень таких филиалов МФЦ расширят.
Ежедневно за услугами в МФЦ обращается около восьми тысяч заявителей. Всего в МФЦ оказывается более 200 услуг органов власти различного уровня.
В Улан-Удэ МФЦ начнут регистрировать рождение и смерть
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