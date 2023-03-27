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В Бурятии росгвардейцы отметили годовщину образования войск нацгвардии

В Бурятии росгвардейцы отметили годовщину образования войск нацгвардии
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Лучших отметили наградами

В клубе управления Росгвардии по Бурятии состоялось торжественное собрание, посвящённое 7-ой годовщине со Дня образования войск национальной гвардии Российской Федерации.

Мероприятие началось с выноса Государственного флага Российской Федерации под звуки гимна.

Начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Сергей Гатилов поблагодарил личный состав за службу и вручил ведомственные награды, благодарности и ценные подарки.

- Сегодня ведомство отмечает день образования, служба Росгвардии опирается на более чем двухсотлетний опыт внутренней стражи Российской империи и остаётся одним из самых надёжных оплотов государства, обеспечивая внутреннюю безопасность Отечества, защиту прав и свобод граждан от противоправных посягательств, - отметил глава ведомства полковник полиции Сергей Гатилов. - В каждом районе нашей республики сотрудники Росгвардии несут службу на улицах городов и сёл, обеспечивают безопасность родной Бурятии.





Почётными гостями мероприятия стали заместитель председателя правительства Бурятии Пётр Мордовской и главный федеральный инспектор по республике Сергей Ромахин.

- Сегодня я хочу поблагодарить всех за чёткое понимание долга, за патриотизм, за обеспечение безопасности республики. Я поздравляю всех от имени главы и от себя лично с профессиональным праздником! Росгвардия сегодня наряду с другими силовыми ведомствами выполняет служебно-боевые задачи и повседневную работу на высоком профессиональном уровне. Спасибо вам за вашу службу! – поздравил собравшихся Пётр Мордовской.

Заместитель председателя вручил отличившимся сотрудникам и военнослужащим ведомства благодарственные письма главы республики Бурятия.

Со словами поздравлений выступил Сергей Ромахин.

- Это праздник знаковый, с длительной историей и славными традициями, которые и по сей день продолжаются. Мужественно, самоотверженно, с честью выполняют наши ребята свой воинский долг, обеспечивая правопорядок не только в Республике Бурятия. Сейчас наши воины снова в бою, с доблестью и достоинством защищают свою Родину в ходе специальной военной операции. Всех с праздником, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!






Государственные награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, были вручены отличившимся в ходе СВО росгвардейцам.
За многолетнюю, плодотворную службу, патриотическое воспитание подрастающего поколения грамотами и благодарственными письмами были награждены ветераны подразделений.

Участники торжественного собрания почтили память павших коллег минутой молчания. Присутствующим родственникам погибших вручили цветы и памятные подарки.

Также сегодня в дань памяти сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении воинского и служебного долга, состоялись церемонии возложения гирлянд и живых цветов к мемориалам.

Только за прошлый год росгвардейцами Бурятии принято участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период проведения около 100 публичных, спортивных и иных массовых мероприятий, в том числе и международного уровня, проходивших в регионе.




Силами подразделений специального назначения принято участие в проведении более 300 специальных операций, в результате которых задержано более 200 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Из незаконного оборота изъято более 2,5 тысяч единиц огнестрельного оружия и боеприпасов, а также денежных средств, драгоценных металлов, биологических ресурсов и других материальных ценностей на сумму более 20 миллионов рублей.
Сотрудники вневедомственной охраны приняли участие в раскрытии свыше 500 преступлений, за административные правонарушения задержаны более шести тысяч человек.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выявили 1700 административных правонарушений и изъяли более 800 единиц оружия и 2000 патронов, аннулировали за нарушения более 1000 разрешений на хранение и ношение оружия, сообщает пресс-служба ведомства. 


Росгвардия

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