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В Улан-Удэ на Шишковке начали строить детский сад

Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Он будет рассчитан на 240 мест

В микрорайоне Шишковка в Улан-Удэ началось строительство детского сада. Он появится на улице Менжинского. Новый детсад будет рассчитан на 240 мест.

- Возводит учреждение подрядная организация ООО «Байкалсити». Детсад будет построен по типовому проекту: в каждой группе предусмотрены игровые, спальни, раздевальные, буфетные, санузлы. Также здесь будут музыкальные залы, залы для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока, - сообщили в администрации города.

Завершить строительство планируется до конца 2023 года.



Также в этом году начнётся строительство детсадов по улицам Гармаева и Юности.

В прошлом году были открыты пять новых детских садов: по ул. Боевой, в мкр Дивизионный, Забайкальский, на улицах Лермонтова и Конечная.

По итогам года в актуальной очереди находилось 411 детей.

Сейчас в Улан-Удэ дошкольные учреждения посещают 27 947 детей, из них 3 618 ходят в частные сады. 
детские сады

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