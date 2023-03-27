В Улан-Удэ на Шишковке начали строить детский сад









В микрорайоне Шишковка в Улан-Удэ началось строительство детского сада. Он появится на улице Менжинского. Новый детсад будет рассчитан на 240 мест.- Возводит учреждение подрядная организация ООО «Байкалсити». Детсад будет построен по типовому проекту: в каждой группе предусмотрены игровые, спальни, раздевальные, буфетные, санузлы. Также здесь будут музыкальные залы, залы для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока, - сообщили в администрации города.Завершить строительство планируется до конца 2023 года.Также в этом году начнётся строительство детсадов по улицам Гармаева и Юности.В прошлом году были открыты пять новых детских садов: по ул. Боевой, в мкр Дивизионный, Забайкальский, на улицах Лермонтова и Конечная.По итогам года в актуальной очереди находилось 411 детей.Сейчас в Улан-Удэ дошкольные учреждения посещают 27 947 детей, из них 3 618 ходят в частные сады.