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В Бурятии отремонтируют более 70 км дорог к больницам и поликлиникам

В Бурятии отремонтируют более 70 км дорог к больницам и поликлиникам
Общество,  Фото:минтранс Бурятии
Ремонт пройдёт в том числе в Тарбагатайском, Заиграевском и Прибайкальском районах

В Бурятии в этом году продолжится ремонт дорог, обеспечивающих подъезд к больницам и поликлиникам. Работы стартуют на 22 участках общей протяженностью более 70 км, сообщил минтранс Бурятии.

К примеру, в Тарбагатайском районе в селе Надеино отремонтируют улицу Ленина протяжённостью 3,6 км.

- Местные жители с нетерпением ждут ремонта дороги. Улица проходит через все село и ведёт в Куйтун, где расположен фельдшерско-акушерский пункт. Здесь же проходит автобусный маршрут. В рамках ремонта дорожники фрезеруют старое покрытие, отремонтируют водопропускные трубы, лотки, произведут отсыпку, уплотнение и выравнивание земляного полотна, укладку нового асфальтобетонного покрытия, - сообщил глава минтранса республики Александр Гоге.

Также в этом году будут отремонтированы дороги местного значения в Заиграевском и Прибайкальском районах, которые обеспечивают подъезд к фельдшерско-акушерским пунктам.

В столице Бурятии – в посёлке Забайкальский – отремонтируют улицу Совхозная, ведущую к поликлинике №2, её протяжённость - 2,6 км. Также приведут в порядок улицу Пирогова, которая обеспечивает подъезд к республиканскому клиническому онкологическому центру и центру ядерной медицины. Ремонт пройдёт и по другим улицам, на которых также расположены различные медицинские центры, стоматологии и т.п.

Все работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году планируется отремонтировать более 100 км дорог.
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