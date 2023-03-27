В общекомандном зачёте сборная ветеранов заняла второе место
Самая многочисленная сборная среди ветеранов представила Бурятию на зимнем открытом лично-командном чемпионате Сибири и Дальнего Востока по лёгкой атлетике. Эти соревнования в Иркутске подарили команде республики 20 золотых медалей в различных возрастных категориях.
Сразу несколько побед у Сергея Прохорова (М60) в дистанциях: на 60 м с барьерами, толкании ядра, на 400 м, в прыжках в высоту. Первые места также заняли:
- Чанцев Николай (М35) в беге на 60 м и в прыжках в длину;
- Самданов Андрей (М55) на 800 м и 3000 м;
- Набиева Виктория (Ж40) на 200 м, 3000 м и новый рекорд России на 2000 м с препятствиями;
- Мункоев Александр (М35) на 3000 м;
- Алсаев Лев (М65) на 3000 м;
- Файт Анатолий (М70) на 3000 м;
- Цыдыпылова Должин-Жаб (Ж65) на 200 м;
- Ангахаев Аюша (М60) на 200 м;
- Соболев Игорь (М30) в прыжках в длину;
- Егоров Альберт (М55) установил новый рекорд России на 2000 м с препятствиями.
Кроме этого, серебряные медали завоевал Викулин Сергей (М60) на 60 м, в толкании ядра и в прыжках в длину.
В общекомандном зачёте сборная Бурятии заняла второе место, уступив хозяевам соревнований, но оставив позади команды Красноярска, Шелехово, Братска, Ангарска, Черемхово, Благовещенска, Хабаровска.
По итогам соревнований победители получили право выступить на чемпионате России среди ветеранов, который пройдёт в Пензе с 30 марта по 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Легкоатлеты Бурятии завоевали более 20 медалей чемпионата СФО и ДФО
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