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Монгольские близнецы победили китайских «интеллектуалов»

Монгольские близнецы победили китайских «интеллектуалов»
Общество, 
Сёстры выиграли битву умов у «Короля мозгов» и чемпиона Китая по запоминанию

Известное китайское шоу «Super Brain» (18+) телевидения Цзянсу пригласило международных гроссмейстеров по запоминанию, рекордсменов книги рекордов Гиннесса, чемпионов мира по памяти, близнецов из Монголии Нармандах Мунхшур и Энхшур посоревноваться с двумя лучшими «умниками» страны.

24 марта состоялась битва умов монгольских сестёр против китайцев. Их соперниками были Чэн Чжи Цян (Cheng Zhi Qiang) по прозвищу «Король мозгов» и Сюй Янжань (Xu Yangran), прошлогодний чемпион Китая по запоминанию. В результате представители Китая допустили ошибку в конце соревнований, а Мунхшур и Энхшур смогли набрать полные очки и выиграли со счётом 5:6.

В настоящее время близнецы являются студентками Пекинского университета.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», «Super Brain» – это шоу, в котором китайские мастера соревнуются с лучшими умами из разных стран и выполняют сложные задания, демонстрирующие возможности человеческого мозга. Китайские спортсмены победили представителей Германии, Великобритании, США, Южной Кореи и Швеции. В 2016 году спортсмен Монгольской интеллектуальной академии и международный гроссмейстер по памяти Эрдэнэбатхааны Энхмунх выиграл это шоу.

Монголия телевидение Китай шоу интеллектуальные игры

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