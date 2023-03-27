Монгольские близнецы победили китайских «интеллектуалов»

Сёстры выиграли битву умов у «Короля мозгов» и чемпиона Китая по запоминанию



Известное китайское шоу «Super Brain» (18+) телевидения Цзянсу пригласило международных гроссмейстеров по запоминанию, рекордсменов книги рекордов Гиннесса, чемпионов мира по памяти, близнецов из Монголии Нармандах Мунхшур и Энхшур посоревноваться с двумя лучшими «умниками» страны.



24 марта состоялась битва умов монгольских сестёр против китайцев. Их соперниками были Чэн Чжи Цян (Cheng Zhi Qiang) по прозвищу «Король мозгов» и Сюй Янжань (Xu Yangran), прошлогодний чемпион Китая по запоминанию. В результате представители Китая допустили ошибку в конце соревнований, а Мунхшур и Энхшур смогли набрать полные очки и выиграли со счётом 5:6.



В настоящее время близнецы являются студентками Пекинского университета.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», «Super Brain» – это шоу, в котором китайские мастера соревнуются с лучшими умами из разных стран и выполняют сложные задания, демонстрирующие возможности человеческого мозга. Китайские спортсмены победили представителей Германии, Великобритании, США, Южной Кореи и Швеции. В 2016 году спортсмен Монгольской интеллектуальной академии и международный гроссмейстер по памяти Эрдэнэбатхааны Энхмунх выиграл это шоу.



