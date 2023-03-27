Там стартовала традиционная «Байкальская буерная неделя»
На острове Ольхон стартовала традиционная «Байкальская буерная неделя-2023» - ежегодные международные соревнования по парусному спорту. В ним участвует 50 юных и около 30 взрослых спортсменов из разных городов России, а также из Китая, Германии и Швейцарии.
- Спортсмены выступают на буерах. Это лёгкие лодки на особых металлических коньках с мачтой и парусами. Максимальная скорость буера на коньках в идеальных условиях может достигать 180 км/ч. Сейчас ветер на Малом море оптимальный — около 4-5 метров в секунду. Плюс чистейший байкальский лед. Так что у спортсменов сегодня есть все шансы показать рекордные результаты, -сообщается в сюжете «Вести-Иркутск».
Дистанции традиционные — так называемые петли и круги протяжённостью от 800 метров для юных участников и почти до полутора километров для взрослых.
- Парусный спорт, он такой — не надо быть великим атлетом, не надо сумасшедшее здоровье. Сел и поехал! — говорит участник соревнований Валентин Титаренко, самый опытный участник турнира.
Во время «Байкальской буерной недели» проводятся чемпионат и первенство России среди юниоров и взрослых, а также кубок Азии и кубок Байкала, сообщают «Вести-Иркутск».
На Ольхоне начались международные соревнования по парусному спорту
Общество, Фото:
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