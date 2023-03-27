В том числе попались двое пьяных водителей
УГИБДД по Бурятии сообщило об итогах массовой проверки водителей, которая прошла вечером в пятницу. На дорогах Улан-Удэ были выставлены дополнительные экипажи ГИБДД. Также автоинспекторы были направлены в Заиграевский, Прибайкальский, Селенгинский и Тарбагатайский районы
Всего наряды полиции проверили свыше 440 транспортных средств. За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 60 автомобилистов. В том числе задержаны двое водителей с признаками опьянения.
Госавтоинспекция республики напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения – это грубейшее нарушение ПДД, которое может привести к тяжким последствиям. За повторное управление транспортом в нетрезвом виде предусмотрена уголовная ответственность.
Кроме того, с прошлого года злостным любителям пьяной езды грозит конфискация транспорта. С начала года только в Улан-Удэ автомобилей лишились семь человек.
440 машин остановили в Бурятии во время массовой проверки
Общество, Фото:
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