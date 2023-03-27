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На севере Бурятии ожидают ухудшение погоды

На севере Бурятии ожидают ухудшение погоды
Общество,  Фото:pixabay.com

Там ещё и лавиноопасно

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 марта и в первой половине ночи 29 марта по северной половине республики в зоне фронта ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Прогнозируются мокрый снег и снег, заносы.

Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными в эти дни.  Спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты, акватории водоемов.

В период с 27 марта по 28 марта в Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин. Ночью там ожидают снегопад. Следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после теплой погоды.

Телефоны службы спасения 101 или 112. 
погода

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