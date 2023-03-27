Их выявили специалисты Росреестра
В Бурятии выявили более двух тысяч гектаров земли для строительства жилья и ещё свыше 32 га для вовлечения в туристическую деятельность. Об этом сообщил на очередном заседании общественного совета при управлении Росреестра по Бурятии начальник отдела геодезии и картографии Александр Баранников
- Эта работа проводится в рамках реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Мероприятия направлены на ежегодное улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей и увеличение объёма жилищного строительства в России не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год, а также для развития сферы туризма и повышения инвестиционной привлекательности регионов, – пояснила замруководителя ведомства Саяна Галданова.
Для достижения этих целей Росреестр реализует два проекта – «Земля для стройки» и «Земля для туризма». В их рамках анализируют эффективность использования земель, чтобы определить, можно ли вовлечь их для возведения жилья и развития туризма. С 2020 года удалось задействовать 326 участков и территорий общей площадью в 98,55 га.
С начала действия сервиса на публичной кадастровой карте поступило 98 заявок от заинтересованных лиц, и 52 из них получили одобрение.
- Национальная система пространственных данных – это глобальный проект всероссийского масштаба. Реализация госпрограммы позволит повысить инвестиционную привлекательность региона и вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые объекты недвижимости, – отметила председатель общественного совета управления Ирина Шаралдаева.
В Бурятии насчитали более двух тысяч гектаров под строительство жилья
Общество, Фото:
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