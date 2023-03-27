В Бурятии определились чемпионы по киберспорту

Общество, Фото: федерация компьютерного спорта РБ

Победители войдут в состав сборной региона



В Бурятии 26 марта завершился чемпионат республики по киберспорту. Соревнования проходили по двум дисциплинам.



В дисциплине «Тактический трёхмерный бой» победителями стали команды:

Первое место – «MEMO team»

Второе место – «ttsME-Ultimate»

Третье место – «3kk»



В дисциплине «Боевая арена» были отмечены команды:

Первое место – «Paradise»

Второе место – «rAnchos boys»

Третье место – «TenZ»



В ближайшее время чемпионы будут представлять Бурятию на чемпионате России, сообщает федерация компьютерного спорта РБ.

