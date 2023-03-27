Победители войдут в состав сборной региона
В Бурятии 26 марта завершился чемпионат республики по киберспорту. Соревнования проходили по двум дисциплинам.
В дисциплине «Тактический трёхмерный бой» победителями стали команды:
Первое место – «MEMO team»
Второе место – «ttsME-Ultimate»
Третье место – «3kk»
В дисциплине «Боевая арена» были отмечены команды:
Первое место – «Paradise»
Второе место – «rAnchos boys»
Третье место – «TenZ»
В ближайшее время чемпионы будут представлять Бурятию на чемпионате России, сообщает федерация компьютерного спорта РБ.
В Бурятии определились чемпионы по киберспорту
Общество, Фото:
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