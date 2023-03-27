В Северобайкальске построят новые очистные сооружения

Общество, Фото: телеграм-канал Евгения Луковникова

Строительство начнётся уже в апреле



15 апреля начинается строительство новых очистных сооружений в городе Северобайкальск. Об этом сообщил в своем Telegram-канале зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.



- Это будут третьи очистные сооружения после очистных в селе Выдрино и правобережных в Улан-Удэ, которые будут построены по поручению президента России. Их мощность – 5 тысяч кубов в сутки, они смогут обслуживать всё население и социальные объекты Северобайкальска. Проект готов, прошёл экспертизу, - пояснил Евгений Луковников.



В феврале был заключен контракт с единственным поставщиком - ФАУ «Роскапстрой», дочерней компанией министерства строительства России».



- Сейчас мы находимся на месте, смотрим площадку, планируем начало. С нами специалисты «Роскапстрой», они прилетели из Москвы. Есть нюансы работы, например, сейчас уже начнётся демонтаж старых зданий, поэтому будем решать вопрос с ТБО. Трудовые ресурсы и техника есть, - резюмировал Евгений Луковников.



Реконструкция будет завершена в 2025 году.

