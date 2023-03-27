Более трёх тысяч выпускников в Улан-Удэ будут сдавать ЕГЭ

Он пройдёт в три этапа



ЕГЭ в 2023 году традиционно проходит в три этапа: досрочный период с 20 марта по 19 апреля, основной период – с 26 мая по 1 июля и дополнительный период – с 6 по 19 сентября. В Улан-Удэ экзамен сдадут более трёх тысяч выпускников.



График сдачи экзаменов в основной период:



26 мая - география, литература, химия

29 мая - русский язык

1 июня - математика базового и профильного уровня

5 июня - история, физика

8 июня - обществознание

13 июня - иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология

16-17 июня - иностранные языки (раздел «Говорение»)

19-20 июня - информатика и ИКТ

22 июня -1 июля – резервные дни.



В дополнительный период – с 6 по 19 сентября – выпускники смогут сдать русский язык и математику.



