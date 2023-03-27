Он пройдёт в три этапа
ЕГЭ в 2023 году традиционно проходит в три этапа: досрочный период с 20 марта по 19 апреля, основной период – с 26 мая по 1 июля и дополнительный период – с 6 по 19 сентября. В Улан-Удэ экзамен сдадут более трёх тысяч выпускников.
График сдачи экзаменов в основной период:
26 мая - география, литература, химия
29 мая - русский язык
1 июня - математика базового и профильного уровня
5 июня - история, физика
8 июня - обществознание
13 июня - иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология
16-17 июня - иностранные языки (раздел «Говорение»)
19-20 июня - информатика и ИКТ
22 июня -1 июля – резервные дни.
В дополнительный период – с 6 по 19 сентября – выпускники смогут сдать русский язык и математику.
Более трёх тысяч выпускников в Улан-Удэ будут сдавать ЕГЭ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Там стартовала традиционная «Байкальская буерная неделя»
В том числе попались двое пьяных водителей
Они могут сойти в Северо-Байкальском районе
Их выявили специалисты Росреестра
Алексей Цыденов заявил, что в этой сфере требуются изменения
Строительство начнётся уже в апреле
Он пройдёт в три этапа
Все желающие смогут укрыться там от жары и дождя
Ассоциация кинопродюсеров признала его лучшей художественной полнометражкой
Из-за него людям приходится добираться до дома по грязи
В акции приняли участие выходцы из Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области
У него остались родители, брат и сёстры
Столицу Бурятии обезопасят от пожаров
Риэлтор отказывался отдавать задаток своей клиентке
В финале сошлись трое осуждённых