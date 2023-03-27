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Более трёх тысяч выпускников в Улан-Удэ будут сдавать ЕГЭ

Более трёх тысяч выпускников в Улан-Удэ будут сдавать ЕГЭ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он пройдёт в три этапа

ЕГЭ в 2023 году традиционно проходит в три этапа: досрочный период с 20 марта по 19 апреля, основной период – с 26 мая по 1 июля и дополнительный период – с 6 по 19 сентября. В Улан-Удэ экзамен сдадут более трёх тысяч выпускников.

График сдачи экзаменов в основной период:

26 мая - география, литература, химия
29 мая - русский язык
1 июня - математика базового и профильного уровня
5 июня - история, физика
8 июня - обществознание
13 июня - иностранные языки (за исключением раздела «Говорение»), биология
16-17 июня - иностранные языки (раздел «Говорение»)
19-20 июня - информатика и ИКТ
22 июня -1 июля – резервные дни.

В дополнительный период – с 6 по 19 сентября – выпускники смогут сдать русский язык и математику.

ЕГЭ

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