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На севере Бурятии построят новый парк

На севере Бурятии построят новый парк
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Муйского района
Оценить «Парк Таксимо» можно будет уже этим летом

В Муйском районе Бурятии построят новый парк. Он появится в посёлке Таксимо.

- Внутри парка мы создадим комфортные условия для отдыха жителей и гостей посёлка. Также парк будет местом проведения культурно-массовых мероприятий. Немаловажно, что проведёнными ландшафтными работами будут «приведены в порядок» деревья и кустарники. По окончании строительства планируется не останавливаться на достигнутом, мы будем развивать парк с учётом пожеланий жителей и заниматься его дооснащением, – рассказал глава муниципального образования Андрей Козлов.

Работы по благоустройству парка в посёлке Таксимо начнутся весной текущего года. На данный момент проведены все необходимые предпроектные исследования, разработан и согласован дизайн-проект, подготовлена проектно-сметная документация и подписан муниципальный контракт с подрядчиком.

- Средства будут потрачены на строительство новых пешеходных дорожек, велопарковки с навесом, скамеек, урн, кованой входной группы в парк и обустройство уличного освещения. Также, учитывая мнение общественности, при согласовании проектных решений максимально сохранены зелёные насаждения лесопарковой зоны в месте строительства парка, – пояснила начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества Оксана Алесинская.

Заключительным этапом будет строительство уличного освещения территории и кованой входной группы в парк. Уже этим летом жители и гости Муйского района смогут по достоинству оценить обновлённый «Парк Таксимо».

Как сообщает пресс-служба администрации Муйского района, место строительства парка выбрано не случайно. Для удобства жителей он будет расположен в лесопарковой зоне в центре посёлка Таксимо, рядом с социальными учреждениями, и в непосредственной близости от места возведения современного спортивного комплекса.

- Безусловно, лучше парк с комфортными условиями для отдыха вместо зарослей деревьев и кустарников. Проживая в данном районе, я считаю, что место расположения парка, давно нуждается в благоустройстве, – поделилась местная жительница Евгения Гришилова.
Бурятия Муйский район Таксимо парки отдыха благоустройство строительство

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