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Байкальск примет турнир по горнолыжному спорту

Байкальск примет турнир по горнолыжному спорту
Общество,  Фото:pixabay.com
В нём примут участие спортсмены городов Сибири и Дальнего Востока

На Байкальском горнолыжном курорте «Гора Соболиная» с 4 по 7 апреля пройдут открытые соревнования по горнолыжному спорту «XVI турнир городов Сибири и Дальнего Востока памяти Валерия Алексеевича Зверева». Планируется, что в соревнованиях примут участие около 400 сильнейших спортсменов из различных городов России.

Заявки на участие уже подали спортсмены из Москвы, Хабаровска, Новосибирска, Красноярска, Железногорска, Дивногорска, Таштагола, Ленска, Магадана и других городов. От Иркутской области в турнире планируют участвовать горнолыжники из Иркутска, Ангарска, Саянска, Байкальска, Братска, Железногорска-Илимского.

Турнир проводится в личном и командном зачётах среди юношей и девушек по четырём возрастным группам: 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 и 2013-2014 годов рождения. Спортсмены будут бороться за медали 4 и 5 апреля в дисциплине «слалом-гигант», 6 апреля – в слаломе. 7 апреля определят лучших в комбинации (слалом/слалом-гигант).

- Валерий Алексеевич Зверев родился в Байкальске. Он считается основателем горнолыжного комплекса «Гора Соболиная». Благодаря его энтузиазму, в 70–80 годы была подготовлена благодатная почва для развития горнолыжного спорта в Байкальске. Валерий Зверев воспитал целую плеяду талантливых спортсменов-горнолыжников, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

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