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Последний месяц зимы в Бурятии оказался необычайно тёплым

Последний месяц зимы в Бурятии оказался необычайно тёплым
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
А к концу февраля в республике началась оттепель

В Бурятском гидрометцентре рассказали, каким был февраль 2023 года в Бурятии. Большую часть месяц в республике преобладала умеренно-морозная погода, однако в отдельные дни держалась неустойчивая и тёплая со снегом – из-за смещения малоактивных атмосферных фронтов.

Среднемесячная температура воздуха в большинстве районов оказалась выше климатической нормы на 1-3 градуса. В Муйском районе было теплее обычного на 5, а в баунтовском посёлке Уя – на 7 градусов.

Ночами столбик термометра опускался до -22, -27℃, на севере, юго-западе и в центральных районах – до -30, -35°С. В первой декаде февраля в Баунтовском районе отмечалось до -38℃, по Прибайкалью – от -11 до -16°С.

Самые холодные ночи были 1, 2, 6 и 9 февраля – от -26 до -31 градуса в большинстве районов. А самая тёплая выдалась 27-го числа – от -6 до -11℃.

Днём воздух в первой декаде прогревался до -11,-16°С, по крайнему северу – максимум до -17,- 19°, во второй декаде – до -8, -13℃, в третьей – до -3, -8°С. А 25-го и 26-го числа наступила оттепель (до 0, +5°С).

Осадков на большей части территории республики выпало меньше, чем в предыдущие годы. Меньше всего снега было в Кижингинском районе, а вот в Еравнинском и в Баунтовском, напротив, в два и в три раза больше нормы соответственно. Сильных снегопадов в феврале в Бурятии не наблюдалось.
погода

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