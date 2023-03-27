Всебурятский диктант «Эрдэм» прошёл в Москве

В акции приняли участие выходцы из Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области



25 марта в трёх залах Московского дома национальностей прошёл всебурятский диктант «Эрдэм», который проводится с 2014 года. Организатором выступило представительство правительства Забайкальского края при правительстве РФ.



В акции приняли участие 84 москвича - выходцы из Забайкальского края, Республики Бурятии и Иркутской области. Диктант написали 65 человек, из них – 19 на «отлично».



- Нахожу символичным официальный девиз акции «А» үзэг эрдэмэй дээжэ!», что в переводе с бурятского языка означает «Знание начинается с азбуки!». Сегодня акция носит не только образовательный характер, но и является еще одной точкой объединения бурят, проживающих в разных регионах и странах мира. Роль родного языка в нашей жизни имеет большое значение. Посмотрите, как знание родного языка, сегодня дает нашим ребятам – участником СВО, преимущество в боевых условиях. Давайте как можно больше и чаще говорить на родном языке, - призвал сенатор Баир Жамсуев, обращаясь к участникам акции.



Были вручены памятные подарки самому возрастному и самому молодому участникам, а также самому активному организатору – Розалии Сультимовой.



Для участников был также организован концерт. Творческая мастерская Жигжита Баясхаланова провела мастер-класс «Тэнгриин бэшэг» (небесное письмо). Абсолютным победителем игры «Шагай наадан» стал Дондок Бороев. Женщины угостили участников национальной кухней. Завершилась культурная программа традиционным ёхором.





По информации правительства Забайкальского края

