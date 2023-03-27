В акции приняли участие выходцы из Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области
25 марта в трёх залах Московского дома национальностей прошёл всебурятский диктант «Эрдэм», который проводится с 2014 года. Организатором выступило представительство правительства Забайкальского края при правительстве РФ.
В акции приняли участие 84 москвича - выходцы из Забайкальского края, Республики Бурятии и Иркутской области. Диктант написали 65 человек, из них – 19 на «отлично».
- Нахожу символичным официальный девиз акции «А» үзэг эрдэмэй дээжэ!», что в переводе с бурятского языка означает «Знание начинается с азбуки!». Сегодня акция носит не только образовательный характер, но и является еще одной точкой объединения бурят, проживающих в разных регионах и странах мира. Роль родного языка в нашей жизни имеет большое значение. Посмотрите, как знание родного языка, сегодня дает нашим ребятам – участником СВО, преимущество в боевых условиях. Давайте как можно больше и чаще говорить на родном языке, - призвал сенатор Баир Жамсуев, обращаясь к участникам акции.
Были вручены памятные подарки самому возрастному и самому молодому участникам, а также самому активному организатору – Розалии Сультимовой.
Для участников был также организован концерт. Творческая мастерская Жигжита Баясхаланова провела мастер-класс «Тэнгриин бэшэг» (небесное письмо). Абсолютным победителем игры «Шагай наадан» стал Дондок Бороев. Женщины угостили участников национальной кухней. Завершилась культурная программа традиционным ёхором.
По информации правительства Забайкальского края
Всебурятский диктант «Эрдэм» прошёл в Москве
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