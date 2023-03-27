В Бурятии сельчане пожаловались на вредного водителя автобуса

Из-за него людям приходится добираться до дома по грязи





Жители села Бичура пожаловались в группе «Бичура-инфо.24/7» на водителя автобуса, который не желает ездить по утопающей в грязи дороге на улице Кирова. Вместо этого он выбирает более простой путь.- Получается, когда дорога хорошая, то он может и по улице, а когда грязь, выбирает маршрут по горе. Где хочет – так получается! А мы как должны добираться с горы до дома по такой грязи? – возмутились бичурцы.Ситуацию прокомментировали в районной администрации. Директор хозяйственно-транспортного отдела (ХТО) Юрий Тюрюханов сообщил, что водитель должен ездить только по улице и его уже об этом предупредили.