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В Улан-Удэ откроется весенняя выставка «Золотые Рыбки»

В Улан-Удэ откроется весенняя выставка «Золотые Рыбки»
Общество,  Фото:pixabay.com
На ней будут представлены работы художницы Евгении Музюковой

В Улан-Удэ откроется персональная выставка живописи Евгении Музюковой. Увидеть ей можно будет с 30 марта в центре современного искусства Бурятии «Залуу».

Выставка «Золотые Рыбки» будет посвящена долгожданной весне. На ней будут представлены более 40 живописных полотен художницы.

- Выставки Евгении проводились в музее истории города Улан-Удэ, национальном музее Республики Бурятия. Картины художницы хранятся в частных коллекциях, в том числе в Южной Корее, Японии, Тайване, Харбине, Пекине. В России: Улан-Удэ, Астрахань, Сургут, Сочи, Хабаровск, Ульяновск, Красноярск, Томск, Новосибирск, - сообщает пресс-служба «Залуу».

Выставка продлится до 23 апреля.

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ Бурятия выставка художники музей искусство

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