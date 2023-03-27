На ней будут представлены работы художницы Евгении Музюковой
В Улан-Удэ откроется персональная выставка живописи Евгении Музюковой. Увидеть ей можно будет с 30 марта в центре современного искусства Бурятии «Залуу».
Выставка «Золотые Рыбки» будет посвящена долгожданной весне. На ней будут представлены более 40 живописных полотен художницы.
- Выставки Евгении проводились в музее истории города Улан-Удэ, национальном музее Республики Бурятия. Картины художницы хранятся в частных коллекциях, в том числе в Южной Корее, Японии, Тайване, Харбине, Пекине. В России: Улан-Удэ, Астрахань, Сургут, Сочи, Хабаровск, Ульяновск, Красноярск, Томск, Новосибирск, - сообщает пресс-служба «Залуу».
Выставка продлится до 23 апреля.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ откроется весенняя выставка «Золотые Рыбки»
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