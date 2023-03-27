Участникам предлагается снять видеоролик в советской одежде
В Улан-Удэ проводится конкурс «Мода и время». Участникам необходимо снять короткий видеоролик в одежде советского времени: пальто, шляпки, платья, украшения, костюмы и т.д. Подойдёт абсолютно весь гардероб бабушек и дедушек, сохранившийся со времён Советского Союза.
Конкурсанты должны отправить видеоролик личным сообщением в чат аккаунта музея истории города Улан-Удэ в «Телеграм» или «ВКонтакте», либо сообщением на электронную почту музея: [email protected] Также они подписаться на аккаунты музея в соцсетях.
2 апреля подведут итоги, и автор лучшего видео по оценке независимого жюри получит подарок. Об этом сообщает пресс-служба музея истории.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ объявлен конкурс «Мода и время»
Общество, Фото:
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