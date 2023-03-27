Фильм «Сердце Пармы» с актрисой из Бурятии получил ещё одну престижную премию









Кроме того, картина Мегердичева одержала победу в номинациях «Лучшая работа художника-постановщика» (Павел Новиков и Владимир Трапезников) и «Лучшая работа художника по костюмам» (Екатерина Дыминская). Экшн-драму отметили «Золотым орлом» и в категории «Лучшая работа звукорежиссёра». Награда досталась Ростиславу Алимову.



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Ранее этот же фильм получил несколько «Золотых орлов». Елена Ербакова осталась без награды – победительницей в номинации «Лучшая женская роль в кино», на которую она претендовала , признали Ирину Старшенбаум (фильм «Здоровый человек», 16+). Зато престижную награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Евгений Миронов. Он сыграл в «Сердце Пармы» крестителя Иону, епископа Великопермского.Кроме того, картина Мегердичева одержала победу в номинациях «Лучшая работа художника-постановщика» (Павел Новиков и Владимир Трапезников) и «Лучшая работа художника по костюмам» (Екатерина Дыминская). Экшн-драму отметили «Золотым орлом» и в категории «Лучшая работа звукорежиссёра». Награда досталась Ростиславу Алимову.Как сообщал «Байкал-Daily» , фильм «Сердце Пармы» несколько уик-эндов подряд был в лидерах российского кинопроката. Так долго на вершине чарта удавалось ранее удерживаться лишь голливудскому блокбастеру «Аватар» (12+). В начале декабря его показали в Мельбурне, в рамках Russian Film Festival. Сама картина – история противостояния двух миров: Великого Московского княжества и уральской Пармы, древних пермских земель, населённых язычниками. В центре конфликта этих цивилизаций – русский князь Михаил (Александр Кузнецов), который полюбил юную Тичерть (Ербакова) – колдунью, способную принимать облик рыси. Для Елены Ербаковой, которая несколько лет служила в Русском драматическом театре, эта работа стала дебютной в большом кинематографе.

Картина «Сердце Пармы» () режиссёра Антона Мегердичева удостоилась престижной премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Её признали лучшим полнометражным художественным фильмом, сообщает ТАСС.Историческую драму снимали по мотивам одноименного романа уральского писателя Алексея Иванова. Главную женскую роль в ней исполнила бывшая актриса Русского драматического театра имени Бестужева (Улан-Удэ) Елена Ербакова.Церемония награждения состоялась на минувшей неделе в центре международной торговли Москвы. Премия АПКиТ вручается вот уже десять лет – с 2013 года. Она присуждается кино- и телепроектам на основании экспертных оценок продюсеров. Ассоциация отмечает представителей киноиндустрии, работа которых внесла значительный вклад в российский кинематограф и его развитие.