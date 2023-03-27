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В дацане Бурятии ламы прочитают «Ганжур»

В дацане Бурятии ламы прочитают «Ганжур»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Иволгинском районе состоится Ганжур хурал

29, 30 и 31 марта в Иволгинском дацане Бурятии пройдёт Ганжур хурал. Это один из восьми больших буддийских годовых праздников.

Во время трёхдневного молебна ламы дацана читают слова Будды, находящиеся в 108 томах собраний сочинений «Ганжур». В этом буддийском каноне собраны наставления и поучения Будды к своим ученикам в области теологии, философии, истории, логики, медицины и языкознания.

- Считается, что слушание декламации этих сутр не отличается от слушания учения непосредственно из уст Будды Шакьямуни, что, в свою очередь, даёт мощный положительный импульс для обретения благополучия, здоровья, счастья в будущем для самого слушателя и его близких, - сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.

В первый день праздника, в среду, 29 марта, с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 ламы Иволгинского дацана начнут читать сутры из свода сочинений Будды «Ганжур».

Основным считается второй день праздника. В этом году он приходится на четверг, 30 марта. С 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 ламы продолжат читать сутры.

31 марта, в пятницу, с 9:00 до 12:00 ламы закончат читать сутры из свода сочинений Будды «Ганжур». После чего ламы и прихожане пройдут гороо с томами собраний сочинений Будды.

буддизм Бурятия дацан хурал Сангха

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