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В Улан-Удэ риэлтора обязали вернуть клиентке 100 тысяч рублей

В Улан-Удэ риэлтора обязали вернуть клиентке 100 тысяч рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Риэлтор отказывался отдавать задаток своей клиентке

Улан-удэнка решила продать свою квартиру и купить новую. Для этого женщина обратилась в агентство недвижимости.

Для обеспечения каждого договора купли-продажи риелтор получил под расписку на ответственное хранение по 50 тысяч рублей, переданных в качестве задатка. По некоторым причинам сделка сорвалась, однако деньги недобросовестный риелтор так и не отдал.

Женщине пришлось возвращать свои деньги через суд. Несмотря на судебное решение, которое вступило в законную силу, должник не торопился рассчитаться с долгами. Тогда обманутая клиентка обратилась к судебным приставам.

- Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснил какие меры принудительного характера будут применены в случае игнорирования требований судебного акта. Кроме того, ответчика предупредили, что за неуплату задолженности в установленный законом срок для добровольного исполнения по закону придётся заплатить исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, - сообщили в УФССП по Бурятии.

Разъяснения судебного пристава дали положительный результат. Гражданин оплатил задолженность в полном объёме. Деньги перечислили женщине.

судебные приставы риэлторы

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