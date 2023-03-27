В Улан-Удэ риэлтора обязали вернуть клиентке 100 тысяч рублей

Риэлтор отказывался отдавать задаток своей клиентке



Улан-удэнка решила продать свою квартиру и купить новую. Для этого женщина обратилась в агентство недвижимости.



Для обеспечения каждого договора купли-продажи риелтор получил под расписку на ответственное хранение по 50 тысяч рублей, переданных в качестве задатка. По некоторым причинам сделка сорвалась, однако деньги недобросовестный риелтор так и не отдал.



Женщине пришлось возвращать свои деньги через суд. Несмотря на судебное решение, которое вступило в законную силу, должник не торопился рассчитаться с долгами. Тогда обманутая клиентка обратилась к судебным приставам.



- Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснил какие меры принудительного характера будут применены в случае игнорирования требований судебного акта. Кроме того, ответчика предупредили, что за неуплату задолженности в установленный законом срок для добровольного исполнения по закону придётся заплатить исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, - сообщили в УФССП по Бурятии.



Разъяснения судебного пристава дали положительный результат. Гражданин оплатил задолженность в полном объёме. Деньги перечислили женщине.



