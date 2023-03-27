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В Бурятии назвали победителей шахматного фестиваля «Сагаалха»

В Бурятии назвали победителей шахматного фестиваля «Сагаалха»
Общество,  Фото:пресс-служба Буддийской Сангхи России
Больше всех побед одержал Жамсаран Цыдыпов

С 24 по 26 марта в Бурятии прошёл ежегодный международный шахматный турнир по быстрым шахматам в рамках XVIII-го шахматного фестиваля «Сагаалха – 2023» на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Д. Д. Заяева. Соревнования проводились в Иволгинском дацане.

Как сообщает Буддийская традиционная Сангха России, места распределились следующим образом:

Мужчины
Первое место - Жамсаран Цыдыпов (Бурятия, 11.5)
Второе место – Антон Шомоев (Бурятия, 10.5)
Третье место – Дмитрий Оболенских (Иркутская область, 10.5)

Женщины
Первое место – Баира Кованова (Калмыкия, 9.5)
Второе место – Энхтуул Алтан-Улзы (Монголия, 9.5)
Третье место – Сойжина Комиссарова (Бурятия, 9.5)

Среди участников старше 80 лет
Первое место - Сергей Ванчиков (Бурятия, 9)
Второе место – Виктор Шагдыров (Бурятия, 7.5)
Третье место – Фёдор Мункуев (Бурятия, 7)

Среди участников старше 70 лет
Первое место – Владимир Иринчинов (Бурятия, 9)
Второе место – Сергей Ванчиков (Бурятия, 9)
Третье место – Юрий Прохоров (Иркутская область, 9)

Среди участников старше 60 лет
Первое место – Пётр Краснопеев (Иркутская область, 9.5)
Второе место – Пётр Петров, (Иркутская область, 9)
Третье место – Михаил Бардонов (Бурятия, 9)

Среди женщин старше 55 лет
Первое место – Лора Онхонова (Бурятия, 7.5)
Второе место – Людмила Абзаева (Бурятия, 7)
Третье место – Серафима Лаврентьева (Иркутская область, 7)

Самая старшая шахматистка турнира
- Цырма Ринчиновна Ачитуева, 1932 года рождения (5 очков)

Самый младший участник турнира
- Марк Н., 2017 года рождения (5 очков)

Двух участников 2011 года рождения наградили сертификатами на проезд до любого места соревновании по России. Также был вручён специальный приз в честь юбилея турнира лучшему шахматисту 1998 года Дмитрию Ангарову, в честь основания этого турнира в 1998 году.
шахматы фестиваль Бурятия международный турнир Сангха спорт буддизм

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