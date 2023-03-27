В Бурятии назвали победителей шахматного фестиваля «Сагаалха»

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской Сангхи России

Больше всех побед одержал Жамсаран Цыдыпов



С 24 по 26 марта в Бурятии прошёл ежегодный международный шахматный турнир по быстрым шахматам в рамках XVIII-го шахматного фестиваля «Сагаалха – 2023» на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Д. Д. Заяева. Соревнования проводились в Иволгинском дацане.



Как сообщает Буддийская традиционная Сангха России, места распределились следующим образом:



Мужчины

Первое место - Жамсаран Цыдыпов (Бурятия, 11.5)

Второе место – Антон Шомоев (Бурятия, 10.5)

Третье место – Дмитрий Оболенских (Иркутская область, 10.5)



Женщины

Первое место – Баира Кованова (Калмыкия, 9.5)

Второе место – Энхтуул Алтан-Улзы (Монголия, 9.5)

Третье место – Сойжина Комиссарова (Бурятия, 9.5)



Среди участников старше 80 лет

Первое место - Сергей Ванчиков (Бурятия, 9)

Второе место – Виктор Шагдыров (Бурятия, 7.5)

Третье место – Фёдор Мункуев (Бурятия, 7)



Среди участников старше 70 лет

Первое место – Владимир Иринчинов (Бурятия, 9)

Второе место – Сергей Ванчиков (Бурятия, 9)

Третье место – Юрий Прохоров (Иркутская область, 9)



Среди участников старше 60 лет

Первое место – Пётр Краснопеев (Иркутская область, 9.5)

Второе место – Пётр Петров, (Иркутская область, 9)

Третье место – Михаил Бардонов (Бурятия, 9)



Среди женщин старше 55 лет

Первое место – Лора Онхонова (Бурятия, 7.5)

Второе место – Людмила Абзаева (Бурятия, 7)

Третье место – Серафима Лаврентьева (Иркутская область, 7)



Самая старшая шахматистка турнира

- Цырма Ринчиновна Ачитуева, 1932 года рождения (5 очков)



Самый младший участник турнира

- Марк Н., 2017 года рождения (5 очков)



Двух участников 2011 года рождения наградили сертификатами на проезд до любого места соревновании по России. Также был вручён специальный приз в честь юбилея турнира лучшему шахматисту 1998 года Дмитрию Ангарову, в честь основания этого турнира в 1998 году.

