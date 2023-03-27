В улан-удэнской колонии выбрали лучшего повара

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В финале сошлись трое осуждённых



В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди обучающихся по профессии «Повар».



Первый этап конкурса – тестирование на знание теории. В финале же встретились трое осуждённых. Задача участниц заключалась в приготовлении и подаче своих блюд.



- По правилам конкурса осуждённые должны были приготовить по три блюда: салат из капусты и моркови, картофельное пюре и мясная котлета. Для приготовления блюд участницам было дано четыре часа. Жюри оценивали конкурсные работы по таким критериям, как гигиена и организация рабочего места, технология приготовления блюд, их внешний вид и вкусовые качества, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии



По итогам конкурса лучшей по профессии признана осуждённая отряда № 1.

