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В улан-удэнской колонии выбрали лучшего повара

В улан-удэнской колонии выбрали лучшего повара
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В финале сошлись трое осуждённых

В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди обучающихся по профессии «Повар».

Первый этап конкурса – тестирование на знание теории. В финале же встретились трое осуждённых. Задача участниц заключалась в приготовлении и подаче своих блюд.

- По правилам конкурса осуждённые должны были приготовить по три блюда: салат из капусты и моркови, картофельное пюре и мясная котлета. Для приготовления блюд участницам было дано четыре часа. Жюри оценивали конкурсные работы по таким критериям, как гигиена и организация рабочего места, технология приготовления блюд, их внешний вид и вкусовые качества, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии

По итогам конкурса лучшей по профессии признана осуждённая отряда № 1.
колония осужденные

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