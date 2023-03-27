В финале сошлись трое осуждённых
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди обучающихся по профессии «Повар».
Первый этап конкурса – тестирование на знание теории. В финале же встретились трое осуждённых. Задача участниц заключалась в приготовлении и подаче своих блюд.
- По правилам конкурса осуждённые должны были приготовить по три блюда: салат из капусты и моркови, картофельное пюре и мясная котлета. Для приготовления блюд участницам было дано четыре часа. Жюри оценивали конкурсные работы по таким критериям, как гигиена и организация рабочего места, технология приготовления блюд, их внешний вид и вкусовые качества, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии
По итогам конкурса лучшей по профессии признана осуждённая отряда № 1.
В улан-удэнской колонии выбрали лучшего повара
Общество, Фото:
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