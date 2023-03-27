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В Улан-Удэ возьмутся за борьбу с лишней растительностью

В Улан-Удэ возьмутся за борьбу с лишней растительностью
Общество, 
Столицу Бурятии обезопасят от пожаров

В Улан-Удэ утвердили меры пожарной безопасности на территории города в весенне-летний период. Соответствующее распоряжение подписал глава бурятской столицы Игорь Шутенков. Руководству всех трёх районов – Октябрьского, Железнодорожного и Советского – уже поручили заняться кошением травостоя в местах общего пользования. А ещё – обеспечить свободный проезд пожарных автомобилей к домам, сооружениям и источникам водоснабжения.

Среди других поручений – провести совещания с председателями дачных и садовых некоммерческих товариществ и ТСН по пожарной безопасности и о необходимости своевременной уборки мусора и сухой растительности.

Управляющие компании должны проверить противопожарное состояние вверенных им объектов и помещений и сделать ревизию жилых домов и наружных кладовых, чтобы вовремя выявить нарушение требований, норм и правил безопасности. Им также предстоит очистить территории около жилых домов от сухой травы и различных отходов.

Сотрудники комитета городского хозяйства приступят к санитарной уборке общественных мест и усилят работу по профилактике и предупреждению нарушений, связанных с несоблюдением правил содержания и благоустройства территорий. КГХ велено обеспечить контроль и организовать уборку кустарниково-травянистой растительности и мусора вдоль дорог.

МУП «Водоканал» совместно с представителями республиканского управления МЧС проинспектирует состояние систем наружного противопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним. Все пожарные гидранты им нужно привести в исправное состояние.

Комитет по ГО, ЧС и общественной безопасности и МЧС будут распространять наглядную агитацию по противопожарной тематике и проведут мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности в микрорайонах с неблагополучной обстановкой, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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