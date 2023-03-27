В Улан-Удэ состоится турнир по бурятской борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Его проведут в честь Хамбо-лам Гоман дацана



31 марта в Бурятии пройдёт открытый международный турнир по бурятской национальной борьбе «Бухэ Барилдаан» в честь Хамбо-лам Гоман дацана Галсан Лыгден Аржигарова и Агван Нимы Цыдыпдоржиева. Соревнования на призы администрации города и мэра Улан-Удэ, лам выпускников и тех, кто прошёл обучение в Гоман дацане, состоятся в культурно-спортивном комплексе «Дружба» столицы республики. Турнир начнётся в 10:00.



Как сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России, на соревнования приглашаются все спортсмены, обладающие навыками борьбы национального стиля. Допускаются все желающие, представляющие свои родовые дацаны и прошедшие медицинский осмотр:

- юноши 2006 г. р. и младше, весовые категории: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 и свыше 65 кг;

- мужчины, 2005 г.р. и старше, весовые категории 63, 75 и свыше 75 кг.

- абсолютное первенство среди юношей 12 лет (период рождения с 03.02.2011 г. по 21.02.2012 г.).



Возрастное ограничение: 6+.

