Его проведут в честь Хамбо-лам Гоман дацана
31 марта в Бурятии пройдёт открытый международный турнир по бурятской национальной борьбе «Бухэ Барилдаан» в честь Хамбо-лам Гоман дацана Галсан Лыгден Аржигарова и Агван Нимы Цыдыпдоржиева. Соревнования на призы администрации города и мэра Улан-Удэ, лам выпускников и тех, кто прошёл обучение в Гоман дацане, состоятся в культурно-спортивном комплексе «Дружба» столицы республики. Турнир начнётся в 10:00.
Как сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России, на соревнования приглашаются все спортсмены, обладающие навыками борьбы национального стиля. Допускаются все желающие, представляющие свои родовые дацаны и прошедшие медицинский осмотр:
- юноши 2006 г. р. и младше, весовые категории: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 и свыше 65 кг;
- мужчины, 2005 г.р. и старше, весовые категории 63, 75 и свыше 75 кг.
- абсолютное первенство среди юношей 12 лет (период рождения с 03.02.2011 г. по 21.02.2012 г.).
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ состоится турнир по бурятской борьбе
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