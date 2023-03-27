В Чите написали всебурятский диктант

Общество, Фото: организаторов диктанта «Эрдэм»

Шесть участников справились с заданием на оценку «отлично»



Всебурятский диктант «Эрдэм» состоялся 25 марта в администрации города Чита. Около 40 участников в возрасте от 17 до 72 лет проверили свою грамотность и знание бурятского языка.



Текст диктанта о возрождении национального самосознания бурят «Yндэhэн мэдэрэлээ hэргээхэ» прочитала известный журналист в Забайкалье, член Союза журналистов России Сэсэг Сономова. Текст диктанта состоял из 166 слов.



Как показала экспертная проверка, отличные результаты по написанию бурятского диктанта показали шесть человек: Балма Бабудоржиева (97 баллов), Лхама Чимитова (97), Бадмажаб Данзанова (95), Эржен Балданова (95), Гэлэгма Раднаева (95) и Чимита Жамбалдоржиева (95).



На отметку «хорошо» написали Долсон Дугарова (92), Саяна Бальжинимаева (92), Баярта Бадмажапов (90), Дарима Жамьянова (90), Ирина Бурункова (90), Цындыма Раитина (90).



Напомним, всебурятский диктант «Эрдэм» - ежегодная образовательная акция, организованная в Забайкальском крае. Она призвана привлечь внимание к вопросам сохранения бурятского языка, грамотности и популяризации письменной бурятской речи. Всебурятский диктант «Эрдэм» организуется по аналогии со всемирной акцией «Тотальный диктант», сообщает пресс-служба комитета образования администрации городского округа «Город Чита».



