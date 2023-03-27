Школьники Бурятии успешно выступили в Монголии
Ребята школы №4 города Улан-Удэ и педагог детского центра «Родник» Дарима Найданова завоевали 3-е место в номинации «Театр» Х международного фестиваля-конкурса «На Великом Чайном пути» в Монголии. На конкурсе была представлена работа «Оживающая картина» А.Н. Сахаровской (6+).
Экспериментальный этно-кружок «Театр добра» был создан в октябре 2022 года в школе №4. Второй год ученики занимаются в школьном театре на бурятском языке. Это уже 4 награда в конкурсах различного уровня.
- Ребята раскрепощаются, объединяются, радуются своим победам. Главное: сохранение и развитие родного бурятского языка! – сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Театр из Улан-Удэ занял призовое место на международном фестивале
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