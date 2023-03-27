Специалистам пришлось промыть более 1000 метров канализации
В МУП «Водоканал» представили еженедельную сводку – с 20 по 26 марта включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия устранили семь технологических нарушений на водопроводных сетях и 58 канализационных засоров.
Кроме того, в Улан-Удэ промыли 1004 метра канализационных сетей. Специалисты проверили 87 пожарных гидрантов: 46 – в Октябрьском районе, 26 – в Железнодорожном и 15 – в Советском.
В столице Бурятии за неделю устранили 58 засоров
Общество, Фото:
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