Иркутская область приняла участие в обсуждении закона о Байкале

Правительство региона поддержало проведение санитарных рубок
Правовое регулирование охраны озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории обсудили 24 марта на парламентских слушаниях комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды в Государственной Думе РФ. Делегация от Иркутской области была представлена расширенным составом.
- Вопрос защиты озера Байкал находится на особом контроле комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Государственной Думы. Сейчас в работе Госдумы несколько «байкальских законопроектов», направленных на комплексное решение ряда важных задач. В частности, обсудили законопроект о запрете одноразового пластика на Байкальской природной территории. Мы будем продолжать работу в области усовершенствования законодательства по защите озера Байкал, - рассказал председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы РФ Дмитрий Кобылкин.
Об основных проблемах нормативно-правового регулирования охраны озера Байкал на территории Иркутской области доложил заместитель председателя правительства Иркутской области Владимир Читоркин. Он подчеркнул, что Байкальская природная территория занимает 8,1 млн гектаров или 13% от общей площади земель лесного фонда в регионе, в том числе центральная экологическая зона на территории восьми лесничеств занимает 0,8 млн гектаров.
Главной проблемой в части проведения санитарно-оздоровительных мероприятий является повреждение хвойных лесов бактериальной водянкой – несвойственной для региона болезни. Правительство Иркутской области выступило с предложениями о внесении в действующее законодательство изменений, необходимых для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах, повреждённых бактериальной водянкой.
Правительством региона поддержан разработанный сенаторами Российской Федерации и Депутатами Государственной Думы проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон «Об охране озера Байкал» в части разрешения проведения санитарных рубок в центральной экологической зоне.
Также во время слушаний обсудили необходимость проведения на территории Иркутской области вблизи Байкала селезащитных мероприятий, модернизацию и строительство очистных сооружений, ликвидацию свалок и объектов накопленного вреда, воспроизводство водных биоресурсов, привлечение инвестиций для развития особой экономической зоны. Отдельное внимание в процессе обсуждения уделили вопросам, связанным с защитой интересов местных жителей, в частности установлению границ населённых пунктов, организации хозяйствования на этих землях с соблюдением всех экологических норм и требований.
- Итогом парламентских слушаний станут рекомендации комитета по комплексному решению проблем Байкала. В течение двух недель они будут дорабатываться с учётом внесённых участниками слушаний предложений и замечаний, – подытожил председатель Комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин.
Изменения в федеральный закон «Об охране озера Байкал» будут рассмотрены Государственной Думой РФ на весенней сессии. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область приняла участие в обсуждении закона о Байкале
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