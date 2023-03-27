У него остались родители, брат и сёстры
В понедельник, 27 марта, в Кяхтинском районе Бурятии провожают в последний путь 31-летнего Степана Якимова, погибшего во время специальной военной операции. С ним простятся в селе Хоронхой. Траурная церемония начнётся в 13:15 у сельского дома культуры, сообщается в группе «Кяхта-инфо.24/7».
Степан родился в Хоронхое 25 апреля 1991 года. С 1-го по 9-го классы учился в местной школе, а в 2006-м уехал в Улан-Удэ. Год спустя вернулся домой и поступил в Хоронхойский филиал Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий, который успешно окончил в 2011-м, получив профессию мастера общестроительных работ.
Якимов был скромным, вежливым, трудолюбивым и доброжелательным человеком. Он охотно откликался на просьбы учителей и друзей, ответственно относился к выполнению общественных поручений, отличался дружелюбием и был всегда готов прийти на помощь в трудную минуту.
В ноябре 2022-го Степан подписал контракт о прохождении службы в рядах добровольческого штурмового отряда и уехал на СВО. Погиб он при выполнении поставленных задач. У нашего земляка остались отец, мама, брат и две сестры.
На СВО погиб молодой контрактник из Бурятии
Общество, Фото:
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