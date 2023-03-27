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В Улан-Удэ общественники проверили отдел транспортной полиции

В Улан-Удэ общественники проверили отдел транспортной полиции
Общество,  Фото:пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Проверка не выявила нарушений

В рамках акции «Гражданский мониторинг» общественный советом при Улан -Удэнском ЛО МВД России на транспорте провёл проверку работы сотрудников транспортной полиции.

Свой визит общественники в сопровождении ответственного от руководства - заместителя начальника Улан -Удэнского ЛО МВД России на транспорте Екатериной Гуськовой начали с дежурной части. Особое внимание в ходе проверки было уделено организации работы подразделения, технической оснащённости и наличию необходимой документации. Сотрудники дежурной части рассказали общественникам о важности оперативного реагирования на поступившую информацию, продемонстрировали работу автоматизированной дактилоскопической информационной системы «Папилон». Проверка показала, что соблюдение сотрудниками дежурной части возложенных на них обязанностей находится в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства.


- Представители общественного совета изучили условия, созданные для посетителей, содержание информационных стендов, их актуальность, наличие образцов заявлений для граждан, информацию о руководящем составе отдела, проверили актуальность указанных телефонных номеров. Кроме того, общественники ознакомились с условиями содержания доставленных в линейный отдел, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Члены совета проверили несение службы патрульно-постовыми нарядами в вокзальном комплексе станции Улан -Удэ, обратив внимание на внешний вид сотрудников, экипировку. Нарушений и замечаний в ходе проверки выявлено не было. Общественники поблагодарили стражей порядка за работу и пожелали им дальнейших успехов.

общественный совет транспортная полиция

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