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В Бурятии обновят состав молодёжной избирательной комиссии

В Бурятии обновят состав молодёжной избирательной комиссии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
24 марта начался приём предложений по кандидатурам

В Бурятии планируют выбрать новый состав молодёжной избирательной комиссии республики. С 24 марта начался приём предложений по кандидатурам, который продлится до 22 апреля. Всего будет назначено 10 человек.

Новый состав молодёжной избирательной комиссии будет действовать с 2023-го до 2025 год. Войти в этот орган могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет включительно.

Выдвинуть кандидатов в состав молодёжной избирательной комиссии Бурятии могут: сам избирком, территориальные избирательные комиссии, общественная палата, региональные отделения партий, представительные органы муниципальных образований, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы.

Прием документов ведётся по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина, д.54, дом правительства, каб.206.
избирком

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