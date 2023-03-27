24 марта начался приём предложений по кандидатурам
В Бурятии планируют выбрать новый состав молодёжной избирательной комиссии республики. С 24 марта начался приём предложений по кандидатурам, который продлится до 22 апреля. Всего будет назначено 10 человек.
Новый состав молодёжной избирательной комиссии будет действовать с 2023-го до 2025 год. Войти в этот орган могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет включительно.
Выдвинуть кандидатов в состав молодёжной избирательной комиссии Бурятии могут: сам избирком, территориальные избирательные комиссии, общественная палата, региональные отделения партий, представительные органы муниципальных образований, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы.
Прием документов ведётся по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина, д.54, дом правительства, каб.206.
В Бурятии обновят состав молодёжной избирательной комиссии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Там сложилась очень опасная ситуация с хозяйскими псами
Там обнаружили настоящие залежи мусора
Люди в республике сегодня дотягивают в среднем до 69 лет
Спасатели советуют присесть и сгруппироваться
За год он передал музеям республики десятки уникальных экспонатов
Накануне они «отпраздновали» своё 85-летие
Тюльпаны, Чебурашки, ручьи на дорогах, ремонт крыш и внезапно крашеные заборы
Однако при этом в республике пообещали снег и порывистый ветер
Стал известен ещё один участник фестиваля в Ацагатской степи
Выбрасывать в канализацию можно только водорастворимую туалетную бумагу
Оно находится возле горы «Спящий Лев»
Старшеклассники примут участие в учебно-методических сборах
Самочувствие животного резко ухудшилось год спустя
Дариму Цырендондопову уже утвердили на роль в «Коралловых бусах»
ХВС там не будет целых 11 часов