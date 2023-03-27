В Бурятии обновят состав молодёжной избирательной комиссии

24 марта начался приём предложений по кандидатурам



В Бурятии планируют выбрать новый состав молодёжной избирательной комиссии республики. С 24 марта начался приём предложений по кандидатурам, который продлится до 22 апреля. Всего будет назначено 10 человек.



Новый состав молодёжной избирательной комиссии будет действовать с 2023-го до 2025 год. Войти в этот орган могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет включительно.



Выдвинуть кандидатов в состав молодёжной избирательной комиссии Бурятии могут: сам избирком, территориальные избирательные комиссии, общественная палата, региональные отделения партий, представительные органы муниципальных образований, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы.



Прием документов ведётся по адресу: Улан-Удэ, ул. Ленина, д.54, дом правительства, каб.206.

