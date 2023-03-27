Направления обучения различны
Жители Бурятии могут получить бесплатное профессиональное обучение в Томском государственном университете в рамках нацпроекта «Демография», сообщает пресс-служба правительства республики.
Направления обучения самые разные - менеджмент и управление, IT и аналитика, маркетинг и маркетплейсы, дизайн, бухгалтерский учёт, HR, фитнес, сервис и услуги, психология. Каждая образовательная программа рассчитана примерно от 2 до 4 месяцев.
Желающих обучаться ждёт гибкий график. Всё обучение проходит в онлайн-режиме. По окончании бесплатного обучения выдается документ об образовании установленного образца.
В программе могут участвовать: безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости, граждане до 35 лет включительно, не имеющие среднего профессионального или высшего образования и не обучающиеся в настоящее время; женщины в декрете; неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста; лица в возрасте 50-ти лет и старше; граждане предпенсионного возраста.
Более подробную информацию можно найти на сайте проекта: https://tgu-dpo.ru.
В 2022 году в рамках этого проекта новые профессии получили более 1500 жителей Бурятии.
Жители Бурятии могут получить новую профессию в Томском госуниверситете
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