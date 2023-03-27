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В Бурятии пообещали тёплую погоду

В Бурятии пообещали тёплую погоду
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В некоторых районах воздух прогреется до +13 градусов

В понедельник, 27 марта, в Бурятии будет тепло. Днём синоптики обещают от +8 до +13 и лишь местами – от -2 до +3 градусов. Север республики при этом накроет снег. По южной половине – преимущественно без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

Снег обойдёт стороной и Улан-Удэ. В дневное время в столице Бурятии – от +10 до +12 градусов. Ветер западный, 4-9 м/с.

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