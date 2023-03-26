В селе Бурятии напавшие на ребёнка собаки «облюбовали» школьную остановку

Там сложилась очень опасная ситуация с хозяйскими псами
- Она дозвонилась до родителей. Напугана, её всю трясёт. Кто должен отвечать за собак и кто будет лечить ребёнка от испуга? И это уже не в первый раз. Мы обращались в поселковую администрацию, но проблему не решили, – возмутилась одна из местных жителей. – Сколько это будет продолжаться? Я, наверное, сама ружьё возьму и пойду отстреливать этих собак.
Женщина призвала привлечь владельцев животных к ответственности. Вскоре в район отправились сотрудники республиканского управления ветеринарии. Они встретились с пострадавшей девочкой и её матерью.
- Семья показала нападавшую стаю, которая находилась у школьной остановки. Владельческие собаки приходят туда вместе с детьми, – заявили в учреждении.
Там добавили: в целом ситуация с собаками в Баргузинском районе «опасная». Хозяева повсеместно нарушают правила их выгула, допуская подобные нападения.
- Местные жители сами безответственно подходят к этому вопросу. Мы прошли по нескольким улицам и заметили, что люди просто так подкармливают собак. Там стоят миски, есть остатки корма – то есть жалуются, что вопрос не решается, но, тем не менее, отпускают животных на самовыгул, – пояснила инспектор Алёна Рогова.
Ранее сотрудники управления выдали руководителю муниципального образования предостережение о недопустимости нарушения законодательства РФ в области обращений с животными. Такие же получили главы сельских поселений «Баргузинское» и «Сувинское». А сельчанам, не уследивших за своими псами, вручили пять уведомлений о явке для составления административных протоколов за нарушение правил выгула питомцев.