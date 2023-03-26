В Бурятии оказалась наихудшая динамика продолжительности жизни

Люди в республике сегодня дотягивают в среднем до 69 лет



В ушедшем 2022 году ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась до 72,76 года против 70,1 в 2021-м. Прирост за это время составил 2,66 года, став максимальным с начала 90-х, следует из предварительных данных Росстата, которые изучил РБК.



Это произошло после двухлетнего спада на фоне пандемии коронавируса. Продолжительность жизни в 2020-ом сократилась на 1,8 года, а потом в 2021-ом – ещё на 1,4.



- В современной истории РФ этот показатель за год ранее никогда не превышал 1,3 года – такой уровень фиксировался, например, в 2006-ом и 1996-ом, – отмечает издание.



Оценки Росстата оказались более оптимистичными, чем предварительные данные властей. Так, в феврале вице-премьер Татьяна Голикова заявляла: в 2022-ом ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась до 72 с половиной года, а глава Минздрава Михаил Мурашко в декабре 2022-го отчитывался о росте показателя на 1,8.



РБК поясняет: ожидаемая продолжительность жизни при рождении – теоретический показатель. Эксперты оценивают, сколько в среднем предстояло бы прожить родившимся в конкретном году при условии, что на протяжении всего существования этого поколения уровень смертности в каждом возрасте остался бы таким, как в год подсчёта.



Так вот, в 2022-ом продолжительность жизни выросла во всех регионах, кроме Ингушетии. Там она уменьшилась на 2,15 года – до 78,37 года, выяснило издание. Наибольшие темпы роста продемонстрировали Саратовская область (+3,79 года – до 72,87), Татарстан (+3,65 года – до 74,93), Москва (+3,64 года – до 78,19), Рязанская (+3,59 года – до 72,2) и Липецкая области (+3,55 года – до 72,13).



Среди субъектов с наихудшей динамикой продолжительности жизни оказались Тува (+0,27 – до 67,14), Бурятия (+0,49 – до 69,4) и Алтай (+0,69 – до 68,55).



И 2020, и 2021 годы характеризовались «сверхсмертностью» от коронавируса: число умерших выросло на 19 и 36% соответственно по сравнению с 2019-ым годом. В 2022 оно значительно сократилось, но все равно оказалось на 6% больше, чем до появления COVID-19.



