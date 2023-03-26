Спасатели советуют присесть и сгруппироваться
В республиканском управлении МЧС разъяснили, как передвигаться по дорогам в гололёд. Обычно он образуется при температуре от 0 до -3 градусов. Толщина намёрзшего льда может достигать несколько сантиметров.
Чтобы ненароком не упасть на скользкой дороге, нужно надевать удобную нескользкую обувь на устойчивом каблуке.
- Передвигайтесь осторожно и не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, а руки – свободны, – отмечают в ведомстве. – Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заострёнными шипами.
Дорогу нужно переходить только по пешеходному переходу. Следует помнить, что из-за скользкого покрытия водителю требуется больше времени, чтобы затормозить.
Если вы поскользнулись и начали падать, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В этот момент постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю.
- Если вы понимаете, что падаете на спину, срочно прижмите подбородок к груди, а руки вытяните вперёд. Не откидывайте голову назад – это может привести к серьёзному удару затылком, – пояснили в МЧС по Бурятии.
Жителям Бурятии объяснили, как правильно падать в гололёд
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