Жителям Бурятии объяснили, как правильно падать в гололёд

Спасатели советуют присесть и сгруппироваться



В республиканском управлении МЧС разъяснили, как передвигаться по дорогам в гололёд. Обычно он образуется при температуре от 0 до -3 градусов. Толщина намёрзшего льда может достигать несколько сантиметров.



Чтобы ненароком не упасть на скользкой дороге, нужно надевать удобную нескользкую обувь на устойчивом каблуке.



- Передвигайтесь осторожно и не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, а руки – свободны, – отмечают в ведомстве. – Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заострёнными шипами.



Дорогу нужно переходить только по пешеходному переходу. Следует помнить, что из-за скользкого покрытия водителю требуется больше времени, чтобы затормозить.



Если вы поскользнулись и начали падать, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В этот момент постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю.



- Если вы понимаете, что падаете на спину, срочно прижмите подбородок к груди, а руки вытяните вперёд. Не откидывайте голову назад – это может привести к серьёзному удару затылком, – пояснили в МЧС по Бурятии.

