В Улан-Удэ в честь юбилея трёх районов зажгли телебашню

Накануне они «отпраздновали» своё 85-летие













В ноябре 2022-го, накануне Дня народного единства, в Улан-Удэ



На башне установили 7760 светодиодных пиксельных светильников и 38 прожекторов. Благодаря современному оборудованию и специальным программам её можно «окрашивать» практически любыми комбинациями цветов, выводить различные изображения и даже включать светодинамические сцены – сияние, переливания и мерцание, а ещё – показывать текст и видеоролики на медиаэкране, образованном плотно расположенными светильниками на высоте почти в 60 метров.

Это 163-метровое сооружение считается самым высоким в городе. С 1961 года телебашня транслировала теле- и радиопрограммы, которых сегодня насчитывается уже 18. После «полномочия» главного источника телерадиосигнала перешли к новой стометровой телебашне на Комушке. А та, что на улице Бабушкина, теперь обретает вторую молодость и новый статус виднейшей городской достопримечательности.В ноябре 2022-го, накануне Дня народного единства, в Улан-Удэ впервые опробовали новую архитектурно-художественную подсветку здания. В торжественной церемонии запуска тогда приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и заместитель генерального директора РТРС Виктор Горегляд (возрастное ограничение – 6+).На башне установили 7760 светодиодных пиксельных светильников и 38 прожекторов. Благодаря современному оборудованию и специальным программам её можно «окрашивать» практически любыми комбинациями цветов, выводить различные изображения и даже включать светодинамические сцены – сияние, переливания и мерцание, а ещё – показывать текст и видеоролики на медиаэкране, образованном плотно расположенными светильниками на высоте почти в 60 метров.

В 2023 году всем трём районам бурятской столицы – Октябрьскому, Советскому и Железнодорожному – исполняется 85 лет с момента основания. Датой их образования является 25 марта 1938 года.Тогда президиум всероссийского центрального исполнительного комитета принял постановление о создании в Улан-Удэ Железнодорожного, Городского и Пригородного районов. Два последних позже переименовали в Советский и Октябрьский. В честь круглой даты накануне вечером на телебашне РТРС (российской телевизионной и радиовещательной сети) на улице Бабушкина зажгли праздничную подсветку. Видео выложили на официальной странице мэрии в соцсетях.