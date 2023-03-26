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В Улан-Удэ в честь юбилея трёх районов зажгли телебашню

В Улан-Удэ в честь юбилея трёх районов зажгли телебашню
Общество,  Фото:cкриншот с видео администрации Улан-Удэ
Накануне они «отпраздновали» своё 85-летие

В 2023 году всем трём районам бурятской столицы – Октябрьскому, Советскому и Железнодорожному – исполняется 85 лет с момента основания. Датой их образования является 25 марта 1938 года. 

Тогда президиум всероссийского центрального исполнительного комитета принял постановление о создании в Улан-Удэ Железнодорожного, Городского и Пригородного районов. Два последних позже переименовали в Советский и Октябрьский. В честь круглой даты накануне вечером на телебашне РТРС (российской телевизионной и радиовещательной сети) на улице Бабушкина зажгли праздничную подсветку.  Видео выложили на официальной странице мэрии в соцсетях.

Это 163-метровое сооружение считается самым высоким в городе. С 1961 года телебашня транслировала теле- и радиопрограммы, которых сегодня насчитывается уже 18. После «полномочия» главного источника телерадиосигнала перешли к новой стометровой телебашне на Комушке. А та, что на улице Бабушкина, теперь обретает вторую молодость и новый статус виднейшей городской достопримечательности.

В ноябре 2022-го, накануне Дня народного единства, в Улан-Удэ впервые опробовали новую архитектурно-художественную подсветку здания. В торжественной церемонии запуска тогда приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и заместитель генерального директора РТРС Виктор Горегляд (возрастное ограничение – 6+).

На башне установили 7760 светодиодных пиксельных светильников и 38 прожекторов. Благодаря современному оборудованию и специальным программам её можно «окрашивать» практически любыми комбинациями цветов, выводить различные изображения и даже включать светодинамические сцены –  сияние,  переливания и мерцание, а ещё – показывать текст и видеоролики на медиаэкране, образованном плотно расположенными светильниками на высоте почти в 60 метров.
подсветка Мэрия Улан-Удэ

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